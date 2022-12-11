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Galatasaray Nef fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Galatasaray Nef, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 77-54 yendi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 16:08
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef fark attı

Galatasaray Nef fark attı
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Karşılaşmaya iyi başlayan ve Carmichael-Hammonds ikilisinin etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı önde geçen Gaziantep Basketbol, sarı-kırmızılıların özellikle Ennis'le farkı eritme çabalarına rağmen iyi oyununa devam ederek ilk periyodu 14-9 önde tamamladı.

İkinci periyotta ise Galatasaray Nef iyi bir oyun sergiledi. Sadık Emir Kabaca'nın 8 sayısıyla farkı kapatıp öne geçen sarı-kırmızılılar, periyot bitimine 5 dakika kala 4 sayılık fark yakaladı: 22-18. Çeyreğin son bölümüne ise sarı-kırmızılı McGee damga vurdu. Bu oyuncunun üçlük ve pota altı sayılarıyla farkı son bölümde 15 sayıya kadar çıkaran (41-26) Galatasaray Nef, devreye de 43-29 önde girdi.

Maçın üçüncü periyodunda da etkili oyununa devam eden ev sahibi ekip, sahadaki tüm oyuncuların skora katkıda bulunmasıyla 28. dakikada 21 sayıyla (62-41) en yüksek farkı yakaladı. Maçın üçüncü çeyreği de 62-43 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Nef, 69-45 ile 24 sayı farka kadar çıkardığı maçı 77-54 kazandı.

Galatasaray Nef ligde beşinci galibiyetine ulaşırken, Gaziantep Basketbol altıncı kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Erhan Gürsel

Galatasaray Nef: Sinan Sağlam 1, Bost 11, McGee 14, Sadık Emir Kabaca 17, Mahir Ağva 3, Yunus Emre Sonsırma 3, Caloiaro 5, Ennis 15, Hummer, Muhaymin Mustafa 4, Göksenin Köksal 4

Gaziantep Basketbol: Miller 12, Hammonds 8, Dotson 8, Can Uğur Öğüt 3, Koray Çekici 2, Metin Türen 2, Birkan Batuk 6, Leon Harun Apaydın 3, Ahmet Furkan Özkan, Carmichael 5, Muhsin Yaşar 5

1. Periyot: 9-14

Devre: 43-29

3. Periyot: 62-43

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