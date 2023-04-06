Tren kazasını araştıran bilim insanları esrarengiz şekilde hastalandı

Independent’ın haberine göre, ABD’nin Ohaio eyaletinde meydana gelen tren kazasında kimyasal maddeleri soruşturan ekip hastalandı.

Doğu Filistin kasabasında 3 Şubat'ta meydana gelen kazada, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalardan sonra çevreye yüksek miktarda kimyasal madde yayılmış, bölge boşaltılırken çevre sakinlerinde ise zehirlenme belirtileri meydana gelmişti.

15 KİŞİLİK EKİBİN 7'Sİ HASTALANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) bir grup araştırmacı bölgeyi inceliyordu. 15 kişilik ekibin 7'si, 6 Mart civarında yürütmeye başladıkları araştırma sırasında hastalandı.

CDC yetkilileri, 7 kişide görülen belirtilerin kaza bölgesinin yakınında yaşayanlarda görülen belirtilerle benzer olduğunu bildirdi.

CNN International'a yapılan açıklamada bu belirtilerin öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve mide bulantısı olduğu açıklandı.

Ekip üyelerinde belirtilerin aynı anda görülmeye başladığı ve hastalananların tamamının 24 saat içinde işlerine dönebilecek kadar toparlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Filistin kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen kazada, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kazadan sadece birkaç gün sonra kasaba sakinlerinin evlerine dönebileceğini söylemişti. Kazadan sonra ise yapılan resmi sayımda çevrede 43 binin üzerinde hayvanın öldüğü bildirildi.