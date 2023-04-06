6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tren kazasını araştıran bilim insanları esrarengiz şekilde hastalandı

Tren kazasını araştıran bilim insanları esrarengiz şekilde hastalandı

ABD’nin Ohaio eyaletinde meydana gelen tren kazasında, kimyasal atık taşıyan vagonlar devrilmişti. Olayı inceleyen bilim insanları ise kimyasal maddelerin etkisinden hastalandı

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:10
Takip Et

Tren kazasını araştıranlar hastalandı

Tren kazasını araştıran bilim insanları esrarengiz şekilde hastalandı
+
Aa
-

Independent’ın haberine göre, ABD’nin Ohaio eyaletinde meydana gelen tren kazasında kimyasal maddeleri soruşturan ekip hastalandı.

Doğu Filistin kasabasında 3 Şubat'ta meydana gelen kazada, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalardan sonra çevreye yüksek miktarda kimyasal madde yayılmış, bölge boşaltılırken çevre sakinlerinde ise zehirlenme belirtileri meydana gelmişti.

15 KİŞİLİK EKİBİN 7'Sİ HASTALANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) bir grup araştırmacı bölgeyi inceliyordu. 15 kişilik ekibin 7'si, 6 Mart civarında yürütmeye başladıkları araştırma sırasında hastalandı.

CDC yetkilileri, 7 kişide görülen belirtilerin kaza bölgesinin yakınında yaşayanlarda görülen belirtilerle benzer olduğunu bildirdi.

CNN International'a yapılan açıklamada bu belirtilerin öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve mide bulantısı olduğu açıklandı.

Ekip üyelerinde belirtilerin aynı anda görülmeye başladığı ve hastalananların tamamının 24 saat içinde işlerine dönebilecek kadar toparlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Filistin kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen kazada, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kazadan sadece birkaç gün sonra kasaba sakinlerinin evlerine dönebileceğini söylemişti. Kazadan sonra ise yapılan resmi sayımda çevrede 43 binin üzerinde hayvanın öldüğü bildirildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
4
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
5
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
6
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.