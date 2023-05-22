Trezeguet şov yaptı, Trabzonspor Karagümrük'e fark attı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Tribünler boştu.

Trabzonspor'un kötü gidişatı taraftarı da etkiledi.

Çünkü Bordo-mavili ekip, son 7 mücadelede sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi.

Karagümrük ise rakibinin aksine daha iyi bir grafik çizdi. Ancak onlar da son 4 haftada 2 mağlubiyet yaşadı.

Neyse maça dönelim..

Trabzonspor maçta golü erken buldu.

İspanyol stoper Bartra sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Visca'nın Arif'e pas atarak kullandığı kornerde genç oyuncu Arif'in ortasını es geçmemek lazım. Güzel bir orta kesti ve o karambolde Bartra topu ağlara yolladı.

Karagümrük, yediği gole iyi reaksiyon gösterdi ve golcüsü Diagne ile cevap verdi.

Hazırlanış bakımından gerçekten de güzel bir gol izledik.

Lobjanidze, kendisine atılan uzun topu iyi kontrol etti ve içeriye Diagne'ye çevirdi.

Golcü oyuncuya topu kaleye göndermek kaldı.

Diagne, 14. dakikada attığı golle bu sezon attığı gol sayısını 20'ye çıkardı.

20 DAKİKADA 3 GOL

Bol gollü maçta 20 dakikaya 3 gol sığdı.

Trabzonspor Trezeguet'in şutuyla gelen golle yeniden öne geçti.

Bu golde kaleci Batuhan'ın hatasının olduğunu söyleyebiliriz.

Trezeguet dar açıdan vurdu, Batuhan topu içeriye aldı.

Bu gol kaleci Batuhan Şen'in kendi kalesine attığı gol olarak yazıldı.

TREZEGUET RESİTALİ

Karagümrük karşısında üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet, olağanüstü bir gol attı.

Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol kanatta buluşan Trezeguet, rakiplerinden kurtularak plaseyle şahane bir gol attı.

35'te fark 2'ye çıktı.

Trezeguet'in yıldızlaştığı ilk yarı, 3-1'lik skorla sonuçlandı. Karagümrük kalecisi Batuhan Şen'in istediği gibi bir ilk yarı çıkarmadığını söyleyebiliriz.

Trabzonspor'un attığı ilk 2 golde hatası bulunuyor.

TRABZONSPOR'DAN HARİKA BİR GOL DAHA

İkinci yarıya da güzel oyunla başlayan Trabzonspor, 4. golü 51. dakikada Trezeguet ile buldu.

Maxi Gomez'in şık topuk pasında topu önüne alan Abdülkadir Ömür, Trezeguet'e 'al da at' dedi ve Mısırlı yıldıza topu ağlara göndermek kaldı.

Trezeguet, maçtaki ikinci golünü attı ve güzel bir oyun ortaya koydu.

GOL İPTAL EDİLDİ

Trabzonspor, 5. golünü attı ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Abdülkadir Ömür, 2 asistinin üzerine bir de gol attı ancak gol geçersiz sayıldı.

Skorun verdiği rahatlıkla Trabzonspor, dakikaları pas yaparak geçirdi.

Karagümrük ise hazırlık pasları yaparak farkı indirme çabasına girdi.

KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor, mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bordo-mavililer, 3 puanı sonuna kadar hak etti.

Puanını 51 yapan Bjelica'nın öğrencileri, 6. sıraya yerleşti.

Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada bulunuyor.