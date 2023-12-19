Yılmaz Özdil TRT eski sunucusunun bir başka maharetini ortaya çıkardı. Menzil için para toplarken yakalanmıştı

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında TRT ekranlarında televizyon programı yaparak ünlenen Serdar Tuncer’in Menzil cemaatinin yeni şeyhi Muhammed Saki’nin temel atma töreninde şeyhin yanında görüntülenmiş ve burada cemaat için para toplamaya çalışmıştı.

Görüntülerde Tuncer, Menzil cemaati için para toplayıp "Menzil'de cami inşaatı yapılıyor, size gelip de cami inşaatı için para istemezler, istemeye de ihtiyaçları yok, onların da iş yapmak için bizim vereceklerimize de ihtiyaçları yok bizim adam olmak için onlara bir şeyler vermeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

“ACABA NİYE BU KADAR KORUYORLAR DİYE MERAK EDİYORDUK“

Duayen gazeteci Yılmaz Özdil, geçmişte Tuncer ile davalık olduğunu hatırlatarak sosyal medya hesabından görüntülere tepki gösterdi. Özdil, “Bu arkadaş bana iğrenç bir iftira atmaya kalkmıştı, suç duyurusunda bulunduk, AKP yargısı karşıma dikildi, suç duyurusunda bulunduğum için beni suçlu buldular, acaba niye bu kadar koruyorlar diye merak ediyorduk…” açıklamalarında bulundu.

Özdil, "Mustafa Kemal" kitabını yayımlayan Kırmız Kedi Yayınevi ile birlikte Tuncer hakkında kaleme aldığı 'Lâ Havle’ başlıklı makalesi sebebiyle suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açmıştı.

Yayınevi tarafından yapılan açıklamada Serdar Tuncer’in Yeni Şafak Gazetesi’nde kaleme aldığı ‘Lâ Havle’ başlıklı makalesinde Atatürk’e karşı son dönemde işlenen suçları Mustafa Kemal kitabının reklamı için Kırmızı Kedi Yayınevi ve Yılmaz Özdil tarafından tertiplendiği iddiasında bulunmuştu.

Tuncer söz konusu yazısında “Birisi diyor ki; ‘Reklam için her şeyin yapıldığı bir çağda yaşıyoruz, Yılmaz Özdil son kitabının ikinci bir milyonluk baskısına zemin oluşturmak için böyle bir olay tertip ettirdi. Gerçi yazardan habersiz tamamen yayınevinin kurnazlığı da olabilir bu iş.’” ifadelerini kullanmıştı:

Söz konusu suçlamaların ardından Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon açıklamalarda bulunmuş, “Son dönemde ülkemizin içinde yaşadığı iç ve dış sorunlara karşı duyulan tepki, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik büyük bir ilgi şeklinde ortaya çıkıyor. Türkiye’nin zora girdikçe Cumhuriyetin ve onu kuran büyük devrimcinin kıymetini daha iyi anlıyor. Bu ilginin en önemli göstergelerinden bir tanesi de Yılmaz Özdil’in yazdığı ‘Mustafa Kemal’ kitabının gördüğü ilgi olmuştur. Bu ilginin bazı kesimlerde rahatsızlık yarattığı ortadadır. Serdar Tuncer’in yazısı da bu rahatsızlığın bir göstergesi ama Tuncer yazısında bu rahatsızlığı yayınevimiz ve Yılmaz Özdil’i asılsız iddialarla hedef gösterme noktasına vardırmaktadır. Bu tavrın Mustafa Kemal’e yönelik ilgiden rahatsız olanların başlattıkları bir karşıtlığın habercisi olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden hukuki haklarımızı aramak için suç duyurusunda bulunduk.” ifadelerini kullanmıştı.