TRT'nin kaymağını yiyen Muazzez Ersoy AKP mitingine çıktı. Yağcılıkta durmak yok yola devam

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Muazzez Ersoy, AKP'nin İzmir'de düzenlediği halk konserinde parti sloganı attı. Ersoy, “Durmak yok, yola devam” dedi.

TRT'nin kaymağını yiyen Muazzez Ersoy AKP mitingine çıktı. Yağcılıkta durmak yok yola devam

Editör: Özlem KIRAL

Seçimlerine günler kala İzmir'in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından halk konserinde sahne alan şarkıcı Muazzez Ersoy sahnesinde AKP’nin sloganını attı. Ersoy’un bu tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Çiğli Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen mitingde sahne alan Muazzez Ersoy, AKP’nin sloganı olan “Durmak yok” dedi. AKP seçmeni “yola devam” diyerek Ersoy’un yarım bıraktığı sloganı tamamladı. Slogan sonrası Ersoy, “Haydi bismillah” dedi. O anları AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından paylaştı.

Mitingde AK Parti İzmir milletvekili adayları Muhammet Doğan ve Yasin Demirel de birer konuşma yaptı. Mitingin ardından sanatçılar Kutsi ve Muazzez Ersoy, alandakilere konser verdi.

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ADNAN OKTAR'IN KANALINDA DA KONSR VERMİŞTİ

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Ersoy, sık sık AKP etkinliklerinde yer alması ile biliniyor. Erdoğan’a desteklerini sunan ünlülerin başında gelen Ersoy daha önce Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalının kuruluşunun 8'inci yılı için düzenlenen konserde yer alan Muazzez Ersoy, o dönem oldukça tepki toplamıştı.

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