Cami açılışını mitinge çevirme gayretiyle düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Erdoğan'ın o anları TRT ekranlarından da canlı bir şekilde yayınlandı.

Alandan sunulan anlık görüntülerde cami açılışına binlerce vatandaşın katıldığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılırken, yapılan bir sosyal medya paylaşımı TRT'nin algı çabasını bozdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Levent'te yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bu açılışı çalıştığı iş yerinin binasından gören bir vatandaş, TRT yayınındaki kalabalığın gerçek olmadığını yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gösterdi.

Önce TRT yayınındaki görüntüyü kaydeden vatandaş, ardından kamerasını bulunduğu evin camından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne çevirdi.

Canlı yayının olduğu sırada çekilen görüntüde TRT ekranlarından gösterilen kalabalığın aslında o kadar da fazla olmadığını ortaya çıkardı.