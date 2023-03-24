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Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istedi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:00
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Trump hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi

Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıların görevden alınmalarını istedi
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Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya sitesinden, hakkında incelemeler yürüten 4 bölge savcısına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Kendisinin porno yıldızına gizlilik anlaşması karşılığı para ödediği iddiasını araştıran Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg'in "ülke için tehlikeli" olduğunu savunan Trump, Bragg ile Jack Smith, Letitia James ve Fani Willis'in derhal görevden alınması gerektiğini ifade etti.

Trump, paylaşımında, hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Smith için "radikal deli bombacı" ifadesini kullanırken, Trump şirketlerindeki vergi usulsüzlüklerini araştıran New York Başsavcısı Letitia James'in de "ülkenin en kötü başsavcısı" olduğunu iddia etti.

2020 Başkanlık seçimlerine yasa dışı müdahaleleri araştıran Atlanta Bölge Savcısı Fani Willis'i de "ABD'yi yok etmek için mükemmel telefon görüşmeleri yapmaya çalışmakla" suçlayan Trump, Willis için "Amerika'daki en şiddetli suç mahalline hükmeden ve bu konuda hiçbir şey yapmayan biri" ifadesini kullandı.

Trump, 18 Mart'ta yine sosyal medya hesabından, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'in yürüttüğü soruşturma için "Haftaya salı günü tutuklanabilirim" demiş, taraftarlarına destek çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın çağrısı üzerine New York Polisi, bölge savcılığı ile mahkeme önünde ve Trump'a ait binaların etrafında güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Soruşturmada delilleri inceleyen büyük jürinin, Trump'ı suçlu bulup bulmadıkları yönündeki kararı 27 Mart'ta vermesi bekleniyor.

SUS PAYI ÖDEMESİ

Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "sus payı ödemesi" olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı. (AA)

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