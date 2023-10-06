TSK Suriye’deki petrol kuyularını vurdu. Terör örgütü PYD-YPG çıkarıp ABD'ye veriyordu

MSB, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristler tarafından kullanılan petrol kuyusu, depolama tesisi, mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
TSK Suriye’deki petrol kuyularını vurdu. Terör örgütü PYD-YPG çıkarıp ABD'ye veriyordu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından ‘Güçlüyüz, Kararlıyız, Muktediriz’ başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyine hava harekatları gerçekleştirdiğini aktardı.

30 terör hedefinin imha edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Suriye Kuzeyi’nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi’ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir.

“ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR”

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

88.png

8.png

9.png

msb-2.jpg

mbs-3.jpg

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı Dünya
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 ilde operasyon Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 ilde operasyon
İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti Gündem
İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti
Kırmızı ete gizli zam. Lükstü hayal oldu Ekonomi
Kırmızı ete gizli zam. Lükstü hayal oldu
Alaattin Aktaş'tan KKM uyarısı: Artık işimiz çok zor... Ekonomi
Alaattin Aktaş'tan KKM uyarısı: Artık işimiz çok zor...
Venezuela'da başsavcılıkça muhalif lider Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı Dünya
Venezuela'da başsavcılıkça muhalif lider Guaido hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı