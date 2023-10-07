TSK’nın vakfına Kartal İmam Hatipli müdür atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu vakfa Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun genel müdür atandı.

TSK’nın vakfına Kartal İmam Hatipli müdür atandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürlüğüne Bilal Topçu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Vakıfta, genel müdür olarak atanan Topçu, görevini Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'den devraldı.

TSKGV Genel Müdürlüğü'ndeki törene, TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

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BİLAL TOPÇU KİMDİR

1981 Üsküdar’da doğan Bilal Topçu, Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Lisans derecesini Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı.

Üniversite eğitiminin peşinden ABD’ye giderek çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan ve peşinden Türkiye’ye dönüp kamuda önemli görevler üstlenen Bilal Topçu, 2018 yılından bu yana Teknopark İstanbul’un Genel Müdürlüğünü sürdürüyordu.

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