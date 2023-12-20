TSYD Başkanı Oğuz Tongsir başkanlara tepki gösterdi futbolun gerçek sahibini açıkladı

Türk futbolunu derinden yaralayan iki olayın peş peşe gelmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Önce Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklandı, ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem Ali Şansalan'ın kararına tepki olarak hakemi sahadan çekti.

Bu olaylar tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir de yaptığı açıklamayla tartışmalara katıldı.

Oğuz Tongsir, sosyal medya hesabından başkanlara tepki gösterirken, futbolun gerçek sahibinin de futbolcular olduğunu yazdı.

Oğuz Tongsir, "Kimi hakemi döver, kimi takımı sahadan çeker. Futbol üç-beş kuruş parayı cebine koymuş başkanların oyuncağı değildir. Futbolun sahibi futbolculardır" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin altına yapılan yorumlarda kimi futbolun gerçek sahibinin taraftar olduğunu belirtirken, bazıları da başkanlara olan tepkilerini dile getirip Oğuz Tongsir'e hak verdi.