TSYD Başkanı yıllar sonra karanlıkta kalan olayı açıkladı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Mehmet Oğuz (Büyük Mehmet) geçtiğimiz günlerde 73 yaşında vefat etmişti.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir bir paylaşımda bulundu.

Yıllar sonra yaşadığı bir olayı anlatan Tongsir paylaşımında; ''Bire bir şahidim. Abant kampındaydık. O zamanın G.Saray Başkanı Mustafa Pekin, takım kaptanı B.Mehmet'e transferde çok komik bir rakkam önermişti. Bu bir bakıma git demekti. B.Mehmet gururlu ve çok karakterli bir insandı. Yakın arkadaşı F.Bahçeli Cemil Turan'la yaptığı telefon görüşmesi sonucu F.Bahçe'nin teklifine buruk bir şekilde evet dedi. Artık istenmediği yerde duramazdı. Son iki senesini ezeli rakiplerinde geçirdi. Bu konuda hiç konuşmadı.Nur içinde yat kardeşim.'' ifadelerini kullandı.

MEHMET OĞUZ KİMDİR?

Mehmet Oğuz 3 Mayıs 1949'da İstanbul'da doğmuştur. Eski millî futbolcudur. Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından kulübün efsane kaptanları arasında görülmektedir. 1979-80 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray’la olan sözleşmesi uzatılmadığı için yönetimle sorun yaşadı. Mehmet Oğuz kulübüyle yaptığı pazarlık sonucu bonservisi aldı.

Bunun üzerine devreye giren ve Mehmet Oğuz’un yakın arkadaşı olan Cemil Turan‘ın çabaları sonucu Fenerbahçe‘ye transfer oldu. Fenerbahçe’de bir sene oynadıktan sonra futbolu bıraktı. Galatasaray’da oynadığı dönem içerisinde medya tarafından takım arkadaşı Mehmet Özgül‘den ayırt edebilmek için Büyük Mehmet diye anıldı. Takım içinde ve taraftarlarca paytak yürüyüşünden dolayı Ördek Mehmet diye anılırdı. Galatasaray’da oynadığı dönemin büyük bir kısmında kaptanlık yapmıştır.