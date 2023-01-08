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Oğuz Tongsir Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki rezaleti açıkladı

Süper Lig'de Beşiktaş-Kasımpaşa maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir bu konu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 09:35
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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki rezaleti açıkladı

Oğuz Tongsir Beşiktaş-Kasımpaşa maçındaki rezaleti açıkladı
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Kasımpaşa'da ise ilk golden sonra Zorbay Küçük'e itiraz vardı.

26. dakika oynanırken Kasımpaşa'da Daniel Graovac ve Florent Hadergjonaj'ın sakatlıkları sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

Bu dakikalarda Salih Uçan'ın savunma arkasına gönderdiği pası ceza alanında kontrol eden Cenk, topu ağlara göndermeyi başardı. Kasımpaşalı oyuncular ise golden sonra Zorbay Küçük'e giderek sahada eksik olduklarını belirterek itirazlarda bulundu.

Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Selçuk İnan da kenarda değişikliğe izin verilmemesi nedeniyle itirazlarda bulunurken sarı kart gördü.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, bu konu hakkında bir paylaşımda bulundu.

''HAKEM REZALETİDİR''
Tongsir paylaşımında; ''Hakem Zorbay Küçük'ün Kasımpaşalı iki sakat futbolcu sahanın dışındayken ve de değişikliği beklemeden maçı başlatması tam bir HAKEM REZALETİDİR'' ifadelerini kullandı.

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