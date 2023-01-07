Oğuz Tongsir'den MHK'ye ince mesaj: Hani hakemler iyiydi

Süper Lig'in 18. haftasında yarın akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MHK’nin Meler ataması sonrasında ilginç detayı Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı.
Süper Lig'deki son 3 derbinin Halil Umut Meler’e verildiğini hatırlatan Tongsir, sosyal medya hesabından MHK’yi ters köşe yapacak bir paylaşımda bulundu.
TSYD Başkanı Facebook hesabından “Hakemlerimiz iyi diyorsunuz, Halil Umut Meler'den başkasını bulamıyorsunuz. İlk yarıda G.Saray- Beşiktaş, Trabzon-F.Bahçe, simdi de bu maç...” paylaşımı yaptı.
İŞTE MELER'İN BU SEZONKİ DERBİ MAÇLARI
Spor Toto Süper Lig'deki son 3 derbiyi Halil Umut Meler yönetmiş olacak.
13. Hafta
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Halil Umut Meler
15. Hafta
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Halil Umut Meler
18. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
Halil Umut Meler
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