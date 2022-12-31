Oğuz Tongsir'den çok konuşulacak Ronaldo paylaşımı

Katar'daki Dünya Kupası öncesinde Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi nihayet belli oldu.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı.

Ronaldo Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalarken yıldız oyuncunun sezon başına 75 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Ronaldo'nun ticari anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin ise 200 milyon doları bulması bekleniyor.

OĞUZ TONGSİR'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Bu gelişme üzerine TSYD Başkanı Oğuz Tongsir sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Tongsir, "Geçen hafta PELE'yi kaybetmiştik..Ben bu hafta da paranın esiri olan RONALDO'yu kaybettim" diyerek Ronaldo'yu eleştirdi.