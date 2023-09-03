Tuba Büyüküstün Paris'teki evinden paylaşım yapınca dile düştü

Tuba Büyüküstün'ün, sosyal medyada paylaştığı ve 'Düşünüyorum, lüks nedir?' diye sorduğu videosu gündem olmuştu. Uzun yıllardır Paris'te yaşayan oyuncu evinden bir paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Tuba Büyüküstün Paris'teki evinden paylaşım yapınca dile düştü

Tuba Büyüküstün, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Geçen ay İngilizce konuştuğu videosuyla sosyal medyada viral olan Büyüküstün, 'Lüks nedir?' notunu düştüğü videosuyla da gündem olmuştu.

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"Düşünüyorum, lüks nedir?" diyen oyuncu devamında "Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da özel parçalara sahip olmak mıdır? Tek, başka kimsede olmayan? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek sakin, sade ya da deli. Her nasılsan öyle kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?" sözlerinde bulunmuştu.

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Uzun yıllardır çocuklarıyla Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün bu açıklamalardan bir süre sonra Paris'teki evinden paylaşım yapınca olay oldu.

Oyuncunun kentte kiraya verdiği bir evi daha olduğunun sosyal medyada iddia edilmesi sonrası yorumlar da gecikmedi. Oyuncunun paylaşımına "Paris'teki evimden doğduğum coğrafyaya felsefe yapmaktır lüks" yorumları geldi.

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