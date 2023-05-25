Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı. “Geleceğini hayal et neye evet dediğini bil!”

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu. Büyüküstün, "Neye 'evet' dediğini bil" yorumunda bulundu.

Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı. “Geleceğini hayal et neye evet dediğini bil!”

Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Aydınlar ve sanatçılar yurttaşların sandığa gitmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyor. Yurttaşa sandık çağrısı yapan Oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.

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Büyüküstün, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi yaptığı paylaşımda, “Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz. Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak… Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİNİ HAYAL ET”

Nasıl bir ülkede yaşamak istediğini yazan Büyüküstün devamında ise “Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araştır gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil” dedi.

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