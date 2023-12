Tuba Büyüküstün ödül törenine korku filminden çıkmış gibi geldi. Sosyal medyanın diline düştü

Harper's Bazaar'ın her yıl düzenlediği 'Women of the Year Adwards' gecesine ünlüler akın etti. Davete katılan Tuba Büyüküstün tarzı sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Tuba Büyüküstün son olarak Zeytin Ağacı'nda rol almıştı.

Harper’s Bazaar'ın düzenlediği gecede 'Yılın En İyi Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncunun tarzı dikkat çekti.

Düz ve uzun saçlarıyla tanınan Tuba Büyüküstün saçlarını kıvırcık yapmıştı. Elbisesi de salaş bir görünüme sahipti.

Oyuncuyu görenler "Elbise de saç da çok fena", "Ay çok rüküş ya", "Çok olmamış", "Giyinmeyi bilmiyor ya" yorumlarında bulundu.