Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Oyuncu Tuba Büyüküstün "Bugün Korsan'a veda ettik. Bir elma ağacının altında..." sözleriyle köpeğini kaybettiğini duyurdu.

Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından Korsan adındaki köpeğinin öldüğünü duyurdu.

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Ünlü oyuncunun Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

“Korsan… Beraber 17 sene… Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Köpeklerden korkan pek çok kişinin korkusunu aşmasını sağladı. Sonradan çoğu köpek sahibi oldu. Hareketli, neşeli, meraklı… Hep insan olsun isterdi yanında, hep birileri ona dokunsun. Özellikle son dönemlerde üzerinde hakkı olan herkese çok teşekkür ederim. Ona dokunan ve onun dokunduğu herkese… Uzun zamandır ‘Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?’ diye soran herkese haber vermek istedim. Bugün Korsan’a veda ettik. Bir elma ağacının altında…”

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