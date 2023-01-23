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İtalya bu Türk hocayı konuşuyor: Tuğberk Tanrıvermiş Roma'yı zirveye taşıdı

Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'ya damga vuruyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:35
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Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'yı sallıyor

İtalya bu Türk hocayı konuşuyor: Tuğberk Tanrıvermiş Roma'yı zirveye taşıdı
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Tuğberk Tanrıvermiş’in çalıştırdığı Roma U18 takımı 15 maçta topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Puan tablosunda Lecce 26 puanla ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise 25 puanlı Fiorentina bulunuyor.

Roma U18, son olarak Napoli U18’i deplasmanda 3-2 mağlup etti.
33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray’da Yardımcı antrenörlük, altyapı antrenörlüğü ve gözlemcilik yapmıştı.

Genç antrenör Roma'dan önce Spezia U19 takımını çalıştırmıştı.

"Ayaklarımız yere basarak hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz"

Napoli galibiyetinin ardından NTV Spor'a konuşan Tuğberk Tanrıvermiş şu ifadeleri kullandı:

"Napoli deplasmanları her zaman çok zorlu geçmiştir. Oyuncularım maçın son dakikasına kadar takım halinde mücadele ettiler ve özellikle bire bir duellolarda iyi direnç gösterdiler. Rakip kaleye geldiğimizde ataklarımızı etkili şekilde sonuçlandırmayı bildik. Maçın başından sonuna sahada konsantre bir takım vardı. Bu galibiyetin takıma önemli bir hava katacağı kesin. Ayaklarımız yere basarak hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz."

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