TÜİK bu sefer gerçeği ilan etti. Vatandaş artık konut almayı hayal bile edemeyecek

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks Temmuz'da bir öncek aya gör yüzde 6,46 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 114,74 arttı. Kısacası inşaat maliyetleri uçtu vatandaş için ev alma hayali bile haya oldu..



İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %110,56, aylık %7,10 arttı



Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %120,93, işçilik endeksi %83,90 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,15 azaldı; işçilik endeksi %26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %144,92, işçilik endeksi %83,88 arttı.