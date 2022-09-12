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TÜİK bu sefer gerçeği ilan etti. Vatandaş artık konut almayı hayal bile edemeyecek

TÜİK inşaat maliyetlerinde enflasyonu açıkladı. Temmuz ayında maliyetlerdeki artış yüzde yıllık yüzde 114,74 aylık ise yüzde 6,46 oldu. Malumu ilan eden TÜİK'e göre ev almayı hayal bile etmek hayal oldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:46
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:54
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İnşaat maliyetlerindeki enflasyon uçuşa geçti. Vatandaş artık konut almayı hayal bile edemeyecek

TÜİK bu sefer gerçeği ilan etti. Vatandaş artık konut almayı hayal bile edemeyecek
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Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks Temmuz'da bir öncek aya gör yüzde 6,46 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 114,74 arttı. Kısacası inşaat maliyetleri uçtu vatandaş için ev alma hayali bile haya oldu..


İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %110,56, aylık %7,10 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %120,93, işçilik endeksi %83,90 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,15 azaldı; işçilik endeksi %26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %144,92, işçilik endeksi %83,88 arttı.

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Mehmet
12.09.2022 11:48
Ne ev ne araba, artık her şey imkansız. 1+1 ev bile 450 binden başlıyor Eskişehir'de.  
 
Ülkeyi iyi soydular
12.09.2022 11:16
Vatandaşta bir şey alacak para bırakmadılar , paramızı da pul ettiler .  
 
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