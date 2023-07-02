Tüketenlerde ne yaşlılık ne de hastalık uğruyor. İbn-i Sina'dan ömürlük reçete

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İbn-i Sina, asırlar öncesinden insan sağlığı için birçok besin önerisinde bulundu. İbn-i Sina, adeta ömürlük reçetesini asırlar öncesinden açıkladı.

İbn-i Sina'nın önerdiği şalgam, adeta gençliğin reçetesi olması ve vücut direncinin hastalıklara karşı savaşmasıyla dikkat çekti.

İşte şalgamla ilgili detaylar…

ŞALGAM NEDİR?

Özünde turp familyasına dâhil olan şalgam bitkisi önemli türlerinden biridir.

Bitkinin en önemli ve ünlü özelliği şalgam suyu üretilmesidir. Çeşitli yemeklere de eklenen şalgam, garnitür amacıyla da kullanılır.

Tohumlarından yetişen bitkinin geniş bir ekim aralığı vardır. Yılın her zamanında rahatlıkla bulunur.

ŞALGAMIN FAYDALARI

-Bileşiminde yer alan demir ve kalsiyum ile birlikte vitaminler de vücudun gücünü ve direncini arttırır.

-Afrodizyak özelliğine sahip olan şalgam suyu cinsel hayatı olumlu yönde etkiler.

-İştah açıcı tadı ve özelliği şalgam içmenin faydaları arasında önemli bir konumdadır. Aşırı zayıf olan kişilerin kilo almasına katkı sağlar.

-Vücuttaki zararlı maddelerin ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan şalgam, her organın daha iyi çalışmasını destekler.

-Şalgam yararları sindirim sistemine de iyi gelir. Mideyi ve karaciğeri olumlu yönde etkiler.

-Demir, kalsiyum yönlerinden zengin olan şalgam diş sağlığına katkıda bulunur ve diş etinin güçlenmesini sağlar.

-Akciğer ve bronşlardaki sorunlar ve daha birçok vücut problemini de çözen şalgam daha sağlıklı bir yaşam için mutlaka tüketilmelidir.

-Şalgam suyu tansiyon konusunda da yardımcıdır. Düşük tansiyonu olanlar için olumlu etki yapar.

Ancak yüksek tansiyon sorunu yaşayanların dikkat etmesi gerekir. Şalgamın tuzlu olması nedeniyle tansiyonları fazla oranda yükselebilir.

-“Şalgam suyu şekeri yükseltir mi?” sorusunun cevabı da merak edilir. Şeker oranını düşürdüğü için şalgam şeker hastaları için iyi bir alternatif yaratır.

ŞALGAM NEYE İYİ GELİR?

Şalgamın birçok açıdan içenlere yararları vardır. Mideye iyi gelmesi sonucunda sindirimi olumlu yönde etkiler.

Grip başta olmak üzere tüm soğuk algınlığı hastalıklarını da önler. Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarını da çözmeye yardımcı olur.

Kan dolaşımını hızlandırması sonucu kan yapar ve metabolizmayı güçlendirir. Belirli bir miktar çerçevesinde tüketildiği zaman anne sütünü arttırmaya da katkıda bulunur.

Hemoroid diğer bir deyişle basur sorununa da iyi yönde katkısı vardır. Kolesterol oranını düşürüp dengelemesi de şalgamın diğer bir faydalı yönüdür.

ŞALGAM NASIL GENÇLEŞTİRİYOR?

Doğadaki en güçlü antibakteriyel ve antibiyotik besin olarak gösterilebilen şalgam, içeriğinde yüksek seviyede potasyum, magnezyum ve C vitamini bulundurabiliyor. Ayrıca üst solunum yolları sorunlarına karşı oldukça faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra öksürük ve boğaz ağrısı problemlerinin tedavi süreçlerinde de tercih edilebiliyor. Bu nedenle adeta gençleştirdiği de söylenebiliyor.

ŞALGAM HASTALIKLARLA NASIL SAVAŞIYOR?

İbn-i Sina'nın vücut direnci için önerdiği adeta ömürlük reçete, günümüzde bazı uzmanlar tarafından da tavsiye edilebiliyor. Nitekim şalgamın sağladığı faydalar, birçok hastalığı da önleyebiliyor. Bu sayede hastalıklardan korunarak adeta genç ve dinç kalmak da mümkün olabiliyor.

ŞALGAM NASIL YAPILIR?

Şalgam suyu genelde marketten hazır şekilde alınmasıyla veya büfelerden içilmesiyle bilinse de evde de kolaylıkla hazırlanabilir.

Bu süreç sırasında kıvamı tutturmaya dikkat etmek gerekir. Şalgam, havuç ve pancar gibi ana malzemelere şeker, su ve limon suyu eklenmesi sonucunda şalgam oluşuyor.

Kaya tuzu ve yarım ekmek de leziz içeceği meydana getirme yolundaki diğer unsurlar olarak karşınıza çıkıyor.

Acı oranı yüksek bir şalgam içmek hoşunuza gidiyorsa biber ekleyerek tadını bu yönde ayarlayabilirsiniz.

Pancar, havuç ve şalgamları tülbent içindeki ekmek tabanına koyduktan sonra limon tuzu, kaya tuzu ve şeker eklenince üstüne de biraz su ilave edilince şalgam malzemesi hazır duruma gelir.

Bu tarifin ağzını kapayıp 15 gün bekleyince ve ekmek bölümü karışımdan çıkarılınca şalgamı servis edip içebilirsiniz.

Şalgamı kullanarak birçok tarif hazırlayabilirsiniz. Tatlısından tuzlusuna kadar pek çok şekilde tariflerde kendinden söz ettiren şalgam, hazırladığınız ürüne vereceği renk sayesinde sofralarda şölen oluşturur.

Salata ve mezelerin vazgeçilmezi olan şalgam, unlu gıdalarda da kullanıldığında ortaya rengarenk bir sunum çıkar.