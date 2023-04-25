İbn-i Sina'nın önerisi. Her derde deva

İHA'nın haberine göre; Sağlık açısından faydalı ve oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı, tezgahlardaki yerini almaya başladı. A, B ve özellikle C vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzukulağının, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengin olduğu biliniyor. Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlarda toplanan, nisan ile haziran ayları arasında çıkan kuzu kulağı, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ekşimsi bir tadı olduğu için “tırşık” diye isimlendirilen bitki, salata olarak tüketildiği gibi pişirilerek de yeniyor. İbn-i Sina'nın da önerdiği kuzukulağının pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırdığı ve mideye çok faydalı olduğu biliniyor.

Dikenlerin arasında dağlarda yetişen kuzukulağını toplamak için sabah namazından sonra yola çıkan Ömer Karabulut, sokak ortasında kurduğu tezgâhta kilosunu 35-40 TL arasında satıyor. Yanında 5 kişi çalıştıran ve günlük 500 lira yevmiye veren Karabulut, vatandaşın kuzukulağına yoğun talep gösterdiğini kaydetti.