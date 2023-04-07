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İbn-i Sina binlerce yıl önce açıkladı. Bu üç besini tüketenin ömrü uzuyor

İbn-i Sina binlerce yıl öncesinden çam fıstığı, ısırgan otu ve baklayı önerdi. Bu besinlerin ömrü uzattığı bildirildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:18
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Bu üç besini tüketenin ömrü uzuyor. İbn-i Sina binlerce yıl önce açıkladı

İbn-i Sina binlerce yıl önce açıkladı. Bu üç besini tüketenin ömrü uzuyor
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Posta'da yer alan habere göre, Önemli tıp doktorlarımızdan birisi olan İbn-i Sina'ya göre sağlıklı besinler ömrü uzatmaya yardımcı olduğu bildirildi.

İşte İbn-i Sina'ya göre ömrü uzatan 3 besin...

ISIRGAN OTU 

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar.

Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.

BAKLA 

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

ÇAM FISTIĞI 

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder.

C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

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