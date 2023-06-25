İşte İbn-i Sina’nın öksürük şurubu

İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı “El Kanun Fi' Tıbb’” kitabında söz ettiği bazı tarifler günümüzde hala esrarını koruyor. Öksürük şurubu tarifi de onlardan biri.

Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketi. Artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerine neden olmakta. Yaşam kalitesini düşüren bu durumdan kurtulmak için öksürüğe iyi gelecek ve boğazı tahriş etmeyecek karışımları uygulamakta fayda görülüyor.

KETEN TOHUMLU BALLI ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Yapılışı

Keten tohumu az biçimde kavrulduktan sonra bal ile yoğrulur

Elde edilen karışım kavanozda bekletilir, karışım öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak biçimde içilir.