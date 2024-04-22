Tüketici güven endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında, marta oranla yüzde 1,4 artış gösterdi.

Martta 79,4 olan endeks, bu ay 80,5 olarak gerçekleşti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, martta 66,6 iken nisan ayında yüzde 2,3 azalışla 65'e gerileme gösterdi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum öngörüsü endeksi, martta 78,9 iken nisanda yüzde 5 artış göstererek 82,9 oldu.

Geçen ay 74,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 4,4 yükseliş göstererek nisanda 78,1 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 97 düzeyindeyken iken nisanda yüzde 1,2 azalışla 95,8 oldu.