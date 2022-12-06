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24 yaşındaki Tülay'ı katlettiler! 1 kişi tutuklandı

Ankara'da Tülay Güçevin (24) darbedildikten sonra otomobille ezilerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:05
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Tülay'ı katlettiler! 1 kişi tutuklandı

24 yaşındaki Tülay'ı katlettiler! 1 kişi tutuklandı
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Ankara Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında önceki gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in, dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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