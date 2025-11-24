Star TV’de ekrana gelen ‘Tülin Şahin ile Moda’ programı büyük bir başarıya imza attı.

Kuşkusuz Tülin Şahin, Türkiye’nin uluslararası alanda tanınan en başarılı modellerinden biri olarak hem podyumda hem de moda iletişiminde önemli bir yere sahip. Tülin Şahin, yıllar boyunca moda dünyasında kazandığı deneyimini sunuculuk alanında da gösteriyor. Sunuculuğunu yaptığı ‘Tülin Şahin ile Moda’, 500 bölümü geride bırakarak 5. kez ‘Dalya’ demenin gururunu yaşadı. Televizyon sektöründe hangi yapım olursa olsun, 500 bölümü geride bırakmak, kolay iş değildir. Bu, hakikaten şapka çıkarılacak bir başarıdır. Hele hele bu, yıllardır devam eden bir gündüz kuşağı programıysa… Tüm ekibi kutluyorum. Nice başarılarla dolu bölümlere…

Her Pazar saat 11.00’de izleyicisiyle buluşan ekranların en kaliteli, en şık ve bilgi dolu programı ‘Tülin Şahin ile Moda’, yeni bölümleriyle moda dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

‘Son Bölüm’ün çekimleri tamamlandı

Yapımcılığını Aşkın Koç ile Elin Ecealp’in üstlendiği, başrollerini Tuba Ünsal, Ahmet Kayakesen, Duygu Mercan ve Ali Oğuz Şenol’un yer aldığı Türkiye’nin sinema formantındaki en yüksek bütçeli dizisi ‘Son Bölüm’ün çekimleri, Antalya Mylome Luxury Hotel & Resort’da gerçekleşti.

Çekimleri 15 gün süren dizinin başrol oyuncuları, açıklamalarda bulunurken Tuba Ünsal, ilk dikey dizi tecrübesi için “Dikey dizi başka bir mantıkmış aslında. Yani ilk kez tecrübe ediyorum. Ama işte iyice alışkanlıklarını değişimden sonra artık azra talep olarak her platform işimiz. O yüzden ilk başta biraz anlamakta zorlandım. Ama aktı gitti 100 bölümü tamamlamak üzereydim bitti gitti” dedi.

Oyuncular, Antalya gerçekleşen çekimler boyuncu hiç beklemedikleri şekilde havanın sıcaklığından bahsederken “Kasım ayında istediğimiz zaman denize girebildik” itirafında bulundular.

Devrim Demiral’ın Romantik Sergisi açıldı

Ressam Devrim Demiral, son dönem çalışmalarından oluşan ‘Romantik’ isimli solo sergisini Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Romantizmin günümüze uzanan etkilerini güçlü bir şekilde hissettiren sergi, odernizmin estetik ve düşünsel mirasını yeniden değerlendirmeyi hedeflerken romantizmin güncel yorumlarını odağına alıyor.

Sanatseverler, Devrim Demiral’ın yeni dönem üretimlerini bir arada görebilecekleri sergisini 10 Aralık’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nin yeni adresinde ziyaret edebilecekler.