Tüm anket firmaları büyük zan altında

Habertürk’ten İrem Kuşoğlu’nun “14 Mayıs seçimlerinde anket firmalarının karnesi nasıl?” başlıklı haberine göre şu anket firmaları seçim sonuçları araştırması yaptı:

AKSOY ARAŞTIRMA GENAR HBS ARAŞTIRMA ORC ARAŞTIRMA ASAL ARAŞTIRMA ÖZDEMİR ARAŞTIRMA MAK DANIŞMANLIK AVRASYA ARAŞTIRMA SAROS Araştırma SONAR KONDA GEZİCİ ARAŞTIRMA ALF Araştırma AREA Araştırma ADA Araştırma OPTİMAR AREDA Survey & Piar METROPOLL Araştırma TÜRKİYE Raporu

Daha başka da olabilir ama bu anket firmalarından ya da listede olmayan biri hakkında müthiş bir iddia var:

TV 100’ün yeni yüzünün Kübra Par'la Farklı Açılar programında konuşan Avukat Metehan Özkan canlı yayında bir skandal anlattı.

Günboyu gazetesi muhabiri Gülsüm Alpkıray da Özkan’ın sözlerini haberinde şöyle yer verdi:

-"Hepinizin tanıdığı ekranlara çıkan bir anketçi var, bir gün geldi, seçime az bir süre var Devlet Bahçeli’yle görüşmek istiyor, Devlet Bey’in de prensibi anketçilerle görüşmez görüşmedi, ‘Bir maddi menfaat karşılığında puanları 2-3 puan artırırım’ dedi. Tabii sert bir tepkiyle karşılaştı özel kalemde ‘Böyle bir şey nasıl teklif ediyorsunuz?’ diye bunu söyledi gitti, 2-3 gün sonra MHP’yi 2-3 puan düşük gösterdi. Ben bizzat oturduğu yerde ofisinde anket hazırlayan kişileri biliyorum.”

Bu ahlaksızlığı bu 19 firmadan birisi mi yaptı?

Ben bilmiyorum ama Av. Özkan biliyor.

Birincisi; Bahçeli’nin görüşmediği anket firması ile özel kalem neden görüştü?

İkincisi; Neden hakkında bir suç duyurusu yapılmadı?

Üçüncüsü; Av. Metehan Özkan hukukçu olarak bu firmaları neden zan altında bıraktı?

Dördüncüsü; Özkan’dan bu firmayı ve kişiyi açıklamasını, eğer açıklamayı tercih etmezse bana bildirmesini rica ediyorum. Ben açıklamaktan imtina etmem.

Beşincisi; Bu 19 firmadan da ayrı ayrı yanıt bekliyorum çünkü hepsi zan altındadır.

Altıncısı; Anket firmalarının sonuçlarını satın alan partiler acaba aldıkları hizmetten memnunlar mı?

Yedincisi; Bir hukukçunun asla yanlış bilgi vereceğini ve hatta dezenformasyon başta yasaları asla çiğnemeyeceğini dolayısıyla Av. Özkan’ın anlattığı bu skandalın gerçeği yansıttığını vurguluyorum.

Sekizincisi; Ofisinde anket hazırlayan kişilerin de açıklanmasıdır.

Ve sonuncusu; Hazırlanacak bir yasa ile tüm anket firmaları için çok sıkı denetleme sağlanmalı.