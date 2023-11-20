Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesini yapmak için sayılı günler kaldı. Ödeme yapmayan ya da yapamayanına ceza kesilecek.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 1

Haberport'ta yer alan bilgilere göre, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için son tarih 30 Kasım olarak belirlendi. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin etkilerini azaltmak amacıyla bir kereye mahsus alınan Ek MTV'nin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 2

İlk taksitlerin 6 Eylül'de sona erdiği hatırlatıldı ve kaçıranlar için aylık yüzde 2,5 gecikme faizi uygulandığı belirtildi. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım olarak belirlendi.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 3

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 4

Ayrıca, vergi dairesi veznesi ve PTT şubeleri de ödeme yapma imkanı sunmaktadır. MTV ödemelerinde süresi içinde ödeme yapmanın önemli olduğu vurgulanarak, 30 Kasım tarihini kaçıranların gecikme faizi ile ödeme yapacakları hatırlatılmıştır.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 5

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ödemeleri için farklı yöntemlerle ödeme yapılabilmektedir. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi "gib.gov.tr" üzerinden, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 6

Anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla, banka hesaplarından ödeme yapmak da mümkündür. Şubeler aracılığıyla, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve internet bankacılığı gibi elektronik yöntemlerle de Ek MTV ödemeleri yapılabilmektedir.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 7

Ayrıca, vergi dairesi vezneleri fiziksel olarak gidilerek, PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme gerçekleştirilebilmektedir. Bu geniş ödeme seçenekleri, vatandaşlara ödeme işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 8

Vergi ödemeleri için elektronik platformların kullanılması, ödeme süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda güvenli bir ödeme ortamı sağlamaktadır.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 9

Vatandaşlar, kendi tercih ettikleri ödeme yöntemini seçerek Ek MTV ödemelerini gerçekleştirebilirler. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde, kişilerin vergi borçlarını takip etmeleri, gerekli bilgileri eksiksiz girmeleri ve ödeme işlemlerini zamanında yapmaları önemlidir.

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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ödeme yapmayan yanacak 10

Süresi içinde ödeme yapmak, gecikme faizinden kaçınmak ve vergi borçlarını düzenli bir şekilde ödemek için önemli bir adımdır. Bu sayede vatandaşlar, mali yükümlülüklerini yerine getirirken uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabilirler.

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