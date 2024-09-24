Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı: Prime dayalı bir intibak istiyoruz

Satılmış Çalışkan, "Bu artış ile emeklilerin taban maaşı asgari ücrete denk gelmektedir üç aşağı beş yukarı. Onun için önce bir seyyanen komple tüm emekliliği kapsayacak bir artış istiyoruz. Dul ve yetimlerimizin maaşı daha düşüktür. Bu erimenin önlenmesi için yasada değişiklikler istiyoruz. Hizmet ve prime dayalı bir intibak istiyoruz" dedi.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Emeklilerle çalışanların maaş durumları makası çok açıldı. Geçen sene çalışanlara 8 bin 77 lira bir seyyanen artış verildi. Biz emeklilere de bu artışın seyyanen verilmesini istiyoruz. Bu artış ile emeklilerin taban maaşı asgari ücrete denk gelmektedir üç aşağı beş yukarı.

Onun için önce bir seyyanen komple tüm emekliliği kapsayacak bir artış istiyoruz. Dul ve yetimlerimizin maaşı daha düşüktür. Bu erimenin önlenmesi için yasada değişiklikler istiyoruz. Hizmet ve prime dayalı bir intibak istiyoruz" dedi.

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Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Elazığ’da emekliler ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışkan, emeklilerin durumları, maaş iyileştirmeleri ve sağlık sistemine erişim sıkıntıları konusunda açıklamalarda bulundu.

"BİZ EMEKLİNİN İNTİBAK YASASINI İSTİYORUZ"

Satılmış Çalışkan, şunları söyledi:

"Emeklilerle çalışanların maaş durumları makası çok açıldı. Geçen sene biliyorsunuz çalışanlara 8 bin 77 lira bir seyyanen artış verildi. Biz emeklilere de bu artışın seyyanen verilmesini istiyoruz. Bu artış ile emeklilerin taban maaşı asgari ücrete denk gelmektedir üç aşağı beş yukarı.

Onun için önce bir seyyanen komple tüm emekliliği kapsayacak bir artış istiyoruz. Bundan sonra 5510 sayılı yasayla maalesef emeklilerin maaşları her ay verilen zamdan daha çok erimektedir. Bugün bakarsak taban maaş dediğimiz, 12 bin 500 TL’nin esası 7 bin 500- 8 bin liradır. Dul ve yetimlerimizin maaşı daha düşüktür. Bu erimenin önlenmesi için yasada değişiklikler istiyoruz. Bu hususu şöyle söyleyeyim; biz emeklinin intibak yasasını istiyoruz. Bu intibak yasası herhangi bir şeye göre değil hizmet ve prime dayalı, hizmet ve prime dayalı bir intibak istiyoruz.

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Bundan sonraki emekliliği de bilfiil hizmet artı prim günü. Yani diyoruz ki 25 sene 30 sene koysun ama emeklilik yaşa değil hizmete takılsın. Hizmeti olan emekli olsun. Onun için bu şekilde bir düzenleme istiyoruz çünkü daha önce geçmişte kullanılan ve bugün hâlihazırda emekli sandığının da kullanmış olduğu katsayı ve gösterge sistemi.

Daha önce kullanılan katsayı ve gösterge sistemi ile maaşlarımızdan fazla bir erime olmuyordu. Beş sene önce aynı prim aynı günle aynı dereceden emekli olanla, beş sene sonra aynı prim aynı günde emekli olan emekli aynı maaşı alıyordu. Bugün bir sene sonraki farklı. Karışık bir sistem. Bu sistem emeklileri bugün bu hale getirmiştir.

"8 BİN TL ALANI 12 BİN TL’YE GETİRDİN, İYİ DE, 12 BİN 500 TL ALAN NE OLDU?"

Emekli maaşlarının prim ödeme rakamlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirten Satılmış Çalışkan, kök maaşlara yapılan zamları değerlendirerek şunları söyledi:

"Adalet olmazsa huzur olmaz. Biz önce adalet istiyoruz. Maaşlarımıza bu şekilde düzenleme yapıldıktan sonra, tabii ki bu geçme süresi ayarlanabilir, bir sene iki sene şeklinde olabilir. Ama bunun yapılması şart. Bugün 5510 sayılı yasa emekliyi bu duruma getirmiştir. Bugün 6 bin TL maaş alan dullarımız var. Sadece tabanı desteklemekte bu iş bitmiyor. Kardeşim 8 bin TL alanı 12 bin TL’ye getirdin, iyi de, 12 bin 500 TL alan ne oldu? Ona gelene kadar diğeri tamamladın. Birine 500 verdin, birine 400 verdin tamamladın. Peki, 12 bin 500- 12 bin 100 TL alan ne oldu? Bu zengin miydi? Bunun için adaletli bir sistem istiyoruz."

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Emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiyenin eridiğini ifade eden Çalışkan, bu ikramiye zamlarının da asgari ücrete denkleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir diğer sorun, senelerdir uğraşarak bir ikramiye aldık. Dini bayramlarda ikramiye veriliyor biliyorsunuz ama belki ikramiye çıktığında bir küçükbaş hayvan alabiliyordu emekli. Bugün küçükbaş hayvanın çok affedersiniz budunu bile alamıyoruz. O hale geldik. Bunun da bir sisteme bağlanması gerek. Bu sistem de, mevcut olan sistemlerden asgari ücrete endekslenmesi lazım. Asgari ücreti ne zam verirse bizim ikramiyemize de o zammı versin. Bu şekilde bunu talep ediyoruz" dedi.

"MAALESEF MAÇ DEVAM EDERKEN OYUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI"

Emeklilerin sağlık giderlerinde ödedikleri katkı paylarının kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Çalışkan özel hastanelerde emekliye devletin ödediği katkı payının yüzde 200’üne kadar fark istenmesini de eleştirdi. Çalışkan, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Malum gençken değil yaşlı iken sağlık sorunlarımız da daha çok oluyor ve biz daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Gençken belki üç ayda bir doktora gidiyorduk, şimdi ayda üç defa gidiyoruz. Bunun için bizden kesilen katkı paylarının, ilaç farklarının, eczane farklarının alınmaması istiyoruz.

Biz zamanında sigortalı olurken bize 'sizden böyle bir fark alacağız' denilmedi. 'Siz priminizi yatırın, sizin sağlığınız bize ait hayatınız boyunca, sizden sonra da geriye kalan eşinize veya çocuğunuza da biz bakacağız' diye bu söz verilmişken maalesef maç devam ederken oyun değişikliği yapıldı. Biz geçmişte SSK‘ya bu kadar fark ödeseydik, SSK bize çok daha iyi paralar verirdi. Şimdi görüyorsunuz hastaneye gitmek için randevu alamıyoruz.

Bilhassa büyükşehirlerde randevu alamıyoruz. Ne yapacağız; o zaman mecburen özele gidiyoruz. Bugün özelde muayeneler 800- 900 TL’den başlıyor en düşük olarak. Bunu hangi emekli verebilir? Ama o gün belki borç harç gidiyor, hasta çünkü. Veyahut randevu aldı gidiyorsun, hastaneye bakıyor görüntülemeye gönderiyor, laboratuvara gönderiyor. Laboratuvardan bir ayda sonuç geliyor. Bunların düzelmesi için çalışmalarımız var. Bu hususta dosyalarımızı hazırladık. İktidara ve muhalefete verdik. 1 Ekim’den itibaren parlamento açıldığında gidip resmen de takip edeceğiz."

