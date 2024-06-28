Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi

9. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (Amélie)

Eser Jean-Pierre Jeunet'in yönettiği ve senaryosunu Guillaume Laurant ile birlikte yazdığı, 2001 yapımı Fransız bir romantik komedi filmidir. Filmin yapımcılığını Claudie Ossard üstlenmiştir.

Başrolde Audrey Tautou, Amélie Poulain karakterini canlandırmaktadır. Amélie, Paris'te garson olarak çalışan, hayal gücü geniş ve iyiliksever bir genç kadındır. Film, Amélie'nin tesadüfen bulduğu eski bir kutuyu sahibine geri vermeye karar vermesiyle başlayan ve çevresindeki insanların hayatlarını güzelleştirmeye çalıştığı hikayeyi anlatır. Bu süreçte, Amélie kendi mutluluğunu da aramaya başlar ve Nino Quincampoix (Mathieu Kassovitz) ile tanışır.

Paris'in Montmartre bölgesinde geçen film görsel tarzı, renk paleti ve müzikleriyle dikkat çeker. Yann Tiersen'in besteleri, filmin atmosferini mükemmel bir şekilde tamamlar. Ülkemizde Amélie olarak tanınan film, dünyada gösterime girdiği dönemde büyük beğeni toplamış ve hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övgüyle karşılanmıştır. Film, beş dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve dünya çapında birçok ödül kazanmıştır.

Sıcak ve iyimser hikayesi, benzersiz karakterleri ve özgün görsel stiliyle modern sinemanın klasiklerinden biri olarak kabul edilmektedir.