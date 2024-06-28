Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi

Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son 50 yıldır Hollywood'un oluşturduğu büyük tekelden dolayı uluslararası izlenirliğinde büyük düşüş yaşayan Fransız sineması, tarih boyunca çok büyük senarist, yönetmen ve oyuncu yetiştirmişti. Özellikle günümüzde Netflix gibi platformlar aracılığıyla meşhur olan Yeni Dalga (Nouvelle Vague) türü, dünya sinemasını derinden etkilemiştir. Hadi şimdi gelin Fransız sinemasının en iyi 10 filmine bir göz atalım.

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Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 1

10. Trois Couleurs (Üç Renk)

Trois Couleurs, Krzysztof Kieślowski'nin yönettiği ve senaryosunu Krzysztof Piesiewicz ile birlikte yazdığı, Fransız yapımı bir film üçlemesidir. Filmler, Fransız bayrağının renklerinden ilham alarak "Bleu" (Mavi), "Blanc" (Beyaz) ve "Rouge" (Kırmızı) isimlerini taşır. Bu renkler, aynı zamanda Fransız Devrimi'nin değerleri olan özgürlük, eşitlik ve kardeşliği simgeler.

Bleu: 1993 yılında yayımlanan serinin ilk filmidir. Juliette Binoche, başrolde Julie karakterini canlandırır. Film, özgürlük temasını işler ve Julie'nin bir trafik kazasında ailesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal yolculuğu anlatır.

Blanc: 1994 yılında yayımlanan serinin ikinci filmidir. Zbigniew Zamachowski, başrolde Karol Karol karakterini canlandırır. Serinin bu filmi de eşitlik temasını işler; Karol'un boşanma sonrası Polonya'ya dönüp hayatını yeniden inşa etme çabasını anlatır.

Rouge: 1994 yılında yayımlanan serinin üçüncü ve son filmidir. Irène Jacob, başrolde Valentine karakterini canlandırır. Film, kardeşlik temasını işler ve Valentine ile emekli bir yargıç arasındaki beklenmedik dostluğu konu alır.

Yapımcılığını Marin Karmitz'in üstlendiği üçleme, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni toplamış, Kieślowski'yi uluslararası alanda tanınan bir yönetmen haline getirmiştir. Filmler, görsel anlatımı ve derinlikli temalarıyla sinema tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

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Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 2

9. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (Amélie)

Eser Jean-Pierre Jeunet'in yönettiği ve senaryosunu Guillaume Laurant ile birlikte yazdığı, 2001 yapımı Fransız bir romantik komedi filmidir. Filmin yapımcılığını Claudie Ossard üstlenmiştir.

Başrolde Audrey Tautou, Amélie Poulain karakterini canlandırmaktadır. Amélie, Paris'te garson olarak çalışan, hayal gücü geniş ve iyiliksever bir genç kadındır. Film, Amélie'nin tesadüfen bulduğu eski bir kutuyu sahibine geri vermeye karar vermesiyle başlayan ve çevresindeki insanların hayatlarını güzelleştirmeye çalıştığı hikayeyi anlatır. Bu süreçte, Amélie kendi mutluluğunu da aramaya başlar ve Nino Quincampoix (Mathieu Kassovitz) ile tanışır.

Paris'in Montmartre bölgesinde geçen film görsel tarzı, renk paleti ve müzikleriyle dikkat çeker. Yann Tiersen'in besteleri, filmin atmosferini mükemmel bir şekilde tamamlar. Ülkemizde Amélie olarak tanınan film, dünyada gösterime girdiği dönemde büyük beğeni toplamış ve hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övgüyle karşılanmıştır. Film, beş dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve dünya çapında birçok ödül kazanmıştır.

Sıcak ve iyimser hikayesi, benzersiz karakterleri ve özgün görsel stiliyle modern sinemanın klasiklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

3/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 3

8. Ascenseur pour l'échafaud (İdam Sehpası)

Film Louis Malle tarafından yönetilmiş ve senaryosu, Noël Calef'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Film, Malle'nin ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesidir ve Fransa'da Yeni Dalga (Nouvelle Vague) akımının öncülerinden biri olarak kabul edilir.

Başrolde Jeanne Moreau, Florence Carala karakterini canlandırırken, Maurice Ronet ise Julien Tavernier rolünde karşımıza çıkar. Film, Florence ve Julien'in işledikleri mükemmel bir cinayet planının, Julien'in asansörde mahsur kalmasıyla beklenmedik bir şekilde bozulmasını konu alır. Florence, sevgilisini kurtarmaya çalışırken, ikilinin başına gelen talihsizlikler gerilimi artırır.

Filmin yapımcılığını Jean Thuillier üstlenmiştir. Ascenseur pour l'échafaud, görsel ve anlatımsal yenilikleriyle dikkat çekmiştir. Özellikle, Miles Davis'in doğaçlama olarak kaydettiği film müziği, filmin atmosferini derinleştirir ve caz tarihinin en önemli soundtracklerinden biri olarak kabul edilir.

Film, gösterime girdiği dönemde hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü almış ve Louis Malle'nin kariyerinde önemli bir adım olmuştur. Film barındırdığı karmaşık karakterleri, sürükleyici hikayesi ve eşsiz müziğiyle sinema tarihinin unutulmaz yapıtları arasında yer alır.

4/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 4

7. Cléo de 5 à 7 (5'ten 7'ye Cléo)

1962 yapımı bir Fransız Yeni Dalga (Nouvelle Vague) filmidir. Agnès Varda tarafından yazılmış ve yönetilmiştir. Varda, hem senarist hem de yönetmen olarak bu filmde önemli bir rol oynamıştır ve Yeni Dalga sinemasının önde gelen kadın yönetmenlerinden biri olarak kendini kabul ettirmiştir.

Film, Corinne Marchand tarafından canlandırılan genç ve güzel bir pop şarkıcısı olan Cléo Victoire'in hayatının iki saatlik bir dilimini anlatır. Cléo, kanser olabileceği korkusuyla tıbbi test sonuçlarını beklerken Paris sokaklarında dolaşır. Bu süreçte, kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını sorgular. Film, gerçek zamanlı olarak ilerler ve Cléo'nun içsel yolculuğunu gözler önüne serer.

Başrolde Corinne Marchand'a eşlik eden diğer önemli oyuncular arasında Dominique Davray, Dorothée Blanck ve Michel Legrand yer alır. Michel Legrand aynı zamanda filmin müziklerini bestelemiştir, ki bu müzikler filmin atmosferine büyük katkıda bulunur.

Film görsel anlatımı, özgün kurgusu ve feminist temalarıyla dikkat çeker. Agnès Varda'nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bu kült filimde, Cléo'nun iki saatlik bekleyişi, izleyiciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarır. Film en temelde hayatın geçiciliği ve bireysel özgürlük gibi evrensel temaları işler.

5/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 5

6. Hiroshima Mon Amour (Hiroşima Sevgilim)

1959 yapımı bir Fransız Yeni Dalga (Nouvelle Vague) filmidir. Alain Resnais tarafından yönetilmiş ve senaryosu Marguerite Duras tarafından yazılmıştır. Film, hem Resnais'in hem de Duras'ın kariyerlerinde önemli bir yere sahiptir ve sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Film, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Hiroşima'da çekilmiştir. Başrolde Emmanuelle Riva, Fransız bir aktris olan Elle karakterini canlandırırken, Eiji Okada ise Japon bir mimar olan Lui karakterine can vermiştir. İkilinin hikayesi, savaş sonrası Hiroşima'da bir gün bir gece boyunca gelişir. Film, hafıza, unutma ve travma temalarını işler. Elle, savaştan önce Almanya'da yaşadığı yasak aşkın acısını taşırken Lui, Hiroşima'nın yıkımı ve kayıplarıyla başa çıkmaya çalışır.

Hiroshima Mon Amour, geleneksel anlatım yapısını kırarak belgesel görüntülerle kurmaca sahneleri harmanlar. Bu teknik, izleyiciye hem duygusal hem de entelektüel bir deneyim sunar. Filmin açılış sahnesi, Hiroşima'nın bombalanmasının dehşetini gösteren etkileyici belgesel görüntüleriyle başlar.

Hiroshima Mon Amour, aşk ve savaşın insan üzerindeki derin etkilerini zarif bir şekilde işleyerek, sinema tarihinde unutulmaz bir yer edinmiştir.

6/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 6

5. Bande à part (Çete)

1964 yapımı film tıpkı bundan öncekiler gibi Fransız Yeni Dalga (Nouvelle Vague) filmidir. Yönetmen koltuğunda Jean-Luc Godard'ın oturduğu filmin senaryosu Dolores Hitchens'ın Fool's Gold adlı romanından uyarlanmıştır. Godard, aynı zamanda senaryonun yazımında da önemli bir rol oynamıştır.

Film, Paris'te geçen bir suç hikayesini konu edinir. Başrolde Anna Karina, Odile karakterini canlandırırken, Sami Frey ve Claude Brasseur ise Arthur ve Franz karakterlerini oynar. Odile, İngilizce dersinde tanıştığı Arthur ve Franz ile birlikte yaşadığı evde büyük miktarda para bulur. Üçlü, bu parayı çalmaya karar verir, ancak planları beklenmedik bir şekilde akamete uğrayarak karmaşık bir hal alır.

Bande à part, Fransız Yeni Dalga sinemasının karakteristik özelliklerini taşır: doğaçlama diyaloglar, düşük bütçeli prodüksiyon, yenilikçi kamera teknikleri ve kurgusal deneyler... Filmin en ünlü sahnelerinden biri, üç ana karakterin bir kafede yaptıkları ikonik dans sahnesidir.

Godard, bu filmde geleneksel suç filmlerinin klişelerini altüst ederek, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunar. Film gösterime girdiği dönemde büyük beğeni toplamış ve Godard'ın en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Film, sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir ve özellikle pop kültürde büyük bir etki yaratmıştır.

7/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 7

4. La Règle du Jeu (Oyunun Kuralı)

1939 yapımı olan film Jean Renoir tarafından yönetilmiş ve senaryosu Jean Renoir ve Carl Koch tarafından yazılmıştır. Film, sosyal eleştirileri ve yenilikçi sinema teknikleriyle tanınır ve sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Film, Fransız aristokrasisinin ve hizmetçilerinin hayatlarını anlatır. Başrolde Marcel Dalio, aristokrat Robert de la Chesnaye karakterini canlandırırken Nora Gregor ise onun eşi Christine'i oynar. Jean Renoir, filmde Octave karakteriyle karşımıza çıkar. Film, bir av partisi ve hafta sonu ziyafeti için toplanan bu karakterlerin karmaşık ilişkilerini ve ahlaki çöküşlerini gözler önüne serer.

La Règle du Jeu, 1939 yılında gösterime girdiğinde, savaşın eşiğindeki Fransa'da büyük bir tartışma yarattı ve eleştirmenler tarafından olumsuz karşılandı. Ancak yıllar içinde, filmin derinlikli karakter analizi ve toplumsal eleştirisi takdir edilerek, sinema tarihinin en büyük başyapıtlarından biri olarak kabul edildi. Renoir'ın yönetmenlik tarzı, kamera hareketleri ve mizansen kullanımıyla dikkat çeker.

Film, insan doğasının ve sosyal sınıf farklılıklarının trajik ve hiciv dolu bir portresini sunar. La Règle du Jeu, bugün hala sinema öğrencileri ve eleştirmenler tarafından incelenmekte ve hayranlıkla izlenmektedir.

8/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 8

3. La Haine (Protesto)

1995 yapımı film tipik bir Fransız dram filmidir. Mathieu Kassovitz tarafından yazılmış ve yönetilmiştir. Film, Fransa'nın banliyölerinde yaşayan gençlerin hayatını ve toplumsal sorunlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.

Film, Paris'in varoşlarında yaşayan Arap kökenli Saïd (Saïd Taghmaoui), Yahudi kökenli Vinz (Vincent Cassel) ve siyahi Hubert (Hubert Koundé) adlı üç genç arkadaşın bir gününü anlatır. Polis şiddeti nedeniyle bir arkadaşlarının ağır yaralanmasının ardından, üç arkadaşın yaşadıkları öfke ve hayal kırıklığı, toplumsal adaletsizlikleri ve polisle olan gergin ilişkilerini ortaya koyar. Vinz, bir polis tabancasını ele geçirir ve arkadaşının intikamını almaya kararlıdır, ancak bu kararları onları daha da tehlikeli bir duruma sürükler.

Yapımcılığını Christophe Rossignon'un üstlendiği film, siyah-beyaz olarak çekilmiştir ki bu da filmin kasvetli ve gerçekçi atmosferini güçlendirir. La Haine, gösterime girdiği dönemde büyük yankı uyandırmış ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır. Film, Fransa'daki sosyal eşitsizlikler, ırkçılık ve gençlik sorunları üzerine güçlü bir yorum sunar.

La Haine, toplumsal eleştirileri ve etkileyici görsel anlatımıyla sinema tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Mathieu Kassovitz'in cesur yönetimi ve başrol oyuncularının güçlü performansları filmi unutulmaz kılarak, izleyicilerden olduğu kadar eleştirmenlerden de tam not almıştır.

9/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 9

2. Les Quatre Cents Coups (400 Darbe)

Les Quatre Cents Coups, 1959 yapımı bir Fransız Yeni Dalga (Nouvelle Vague) filmidir. François Truffaut tarafından yazılmış ve yönetilmiştir. Film, Truffaut'nun kendi çocukluğundan esinlenerek yazdığı otobiyografik bir hikayedir ve Fransız sinemasının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Film, 14 yaşındaki Antoine Doinel'in (Jean-Pierre Léaud) Paris'teki zorlu yaşamını anlatır. Antoine, ilgisiz ebeveynleri ve katı öğretmenleriyle sorunlar yaşar ve sonunda suça karışır. Antoine'ın hayatta kalma mücadelesi ve özgürlük arayışı, izleyiciyi derinden etkiler. Film, Antoine'ın bir suçlu gibi muamele görmesi ve ıslah evine gönderilmesiyle sona erer.

Başrolde Jean-Pierre Léaud'nun performansı, filmi unutulmaz kılan unsurlardan biridir. Léaud, Antoine karakterine getirdiği içtenlik ve duygusallıkla büyük övgü almıştır. Filmin yapımcılığını Georges Charlot üstlenmiştir.

Les Quatre Cents Coups, Fransız Yeni Dalga hareketinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir ve sinemada kişisel anlatım tarzının önemini vurgular. Truffaut'nun yenilikçi yönetmenlik teknikleri, doğaçlama sahneler ve gerçek mekan kullanımı, filmi dönemin diğer yapımlarından ayırır. Film, Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmış ve uluslararası alanda büyük beğeni toplamıştır.

Film büyüme sancıları, aile dinamikleri ve bireysel özgürlük temalarını işlerken, izleyicilere derin ve dokunaklı bir hikaye sunar. François Truffaut'nun bu başyapıtı, sinema tarihinin en etkileyici ve kalıcı filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

10/10
Tüm zamanların en iyi 10 Fransız filmi 10

1. À bout de souffle (Nefes Nefese)

Ve geldik listemizin 1. sırasına. 1960 yapımı À bout de souffle da listemizdeki çoğu film gibi bir Fransız Yeni Dalga (Nouvelle Vague) filmidir. Jean-Luc Godard tarafından yönetilmiş ve senaryosu François Truffaut ile birlikte yazılmıştır. Film, Yeni Dalga hareketinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve sinema tarihinde dönüşüm yaratan bir yapıt olduğu konusunda bütün eleştirmenler hemfikirdi.

Başrollerde Jean-Paul Belmondo ve Jean Seberg yer almaktadır. Belmondo, Michel Poiccard karakterini canlandırırken, Seberg ise Amerikalı gazeteci Patricia Franchini rolündedir. Film, Paris sokaklarında geçen bir suç hikayesini anlatır. Michel, bir polis memurunu öldürdükten sonra Patricia'nın yardımıyla kaçmaya çalışırken, ilişkileri ve kovalamaca dolu hikayesi, film boyunca ilerler.

À bout de souffle, Yeni Dalga'nın bütün karakteristik özelliklerini taşır: doğaçlama diyaloglar, el kamerası kullanımı, belgesel tarzı görüntüler ve geleneksel sinema kurallarını alt üst eden kurgusal deneyler. Film, aynı zamanda moda, müzik ve gençlik kültürüyle de yakından ilişkilendirilir.

Jean-Luc Godard'ın yenilikçi yönetmenlik tarzı, sinema dilini radikal bir şekilde değiştirirken, Belmondo ve Seberg'in çarpıcı performansları da filmi unutulmaz kılan unsurlar arasında yer alır.

Film gösterime girdiği dönemde büyük ses getirmiş, eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü almıştır. Film zaman geçtikçe sinema tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırarak, sanat sinemasının önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu kült eser, günümüzde dahi etkisini sürdürmektedir.

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