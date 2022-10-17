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  • Öğrenciler ödev yapmamak için yeni yöntem buldu. Ödevleri yapay zekaya yaptırıyorlar. Tespit edilemiyor

Öğrenciler ödev yapmamak için yeni yöntem buldu. Ödevleri yapay zekaya yaptırıyorlar. Tespit edilemiyor

Son yapılan araştırmada yapay zeka öğrencilerin ödevlerini yapacak şekilde ayarlandı. Yeni dönemde öğrenciler ödevlerini yapay zekâya yaptırıyor. Üstelik yapay zekanın yapmış olduğu ödevini intihal programları tespit edemiyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 15:47
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Öğrenciler ödevleri yapay zekaya yaptırıyor. İntihal programları tespit edemiyor

Öğrenciler ödev yapmamak için yeni yöntem buldu. Ödevleri yapay zekaya yaptırıyorlar. Tespit edilemiyor
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Yapay zekanın geleceği hakkında tartışmalar sürüyor. Büyük elektronik eşyalardan el boyutundaki en küçük cihazlara kadar hayatımızın her alanına giren yapay zekanın faydaları yanında zararları da bulunuyor. Bunlardan biri de daha yeni tespit edildi.

YAPAY ZEKAYA ÖDEVLERİNİ YAPTIRIYORLAR

Her şey Reddit'te "innovate_rye" olarak bilinen ve okulunda yıldız öğrenci olarak görülen ancak ödevlerinde yapay zekadan yardım alan bir üniversite öğrencisinin söyledikleriyle ile başladı. Teknolojiyle dahisi öğrenciler, verilen ödevi yapay zekaya, genellikle de OpenAI'nin GPT-3'ü gibi gelişmiş yapay zekalara, aktardı. Daha sonra yapay zeka onlara hiçbir yerde olmayan yeni bir metin çıkardı. Böylece, bitirmesi iki saati bulacak bir ödev sadece 20 dakikada bitti. Yapay zeka tarafından yazılıp yüksek not almayı sağlayan bu metinler, intihal yazılımları tarafından da tespit edilemedi.

Buradan hareketle yeni sistemdeki yapay zekanın çocuklar için zihin gelişiminde ve eğitim hayatında olumsuz sonuçlara yol açacağı düşünülüyor.

Öğretmenler ise bunun doğru bir yol olmadığının altını çizerek tüm velileri uyarıyor.

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Misafir
17.10.2022 16:02
Yapan ancak kendisini kandırır, yüksek not alabilir, dereceye girebilir, ama günün sonunda duvara toslayacak olan kendisi.  
 
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