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Tunceli’de 53 adet tarihi sikke ele geçirildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda 53 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:57
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Tunceli’de tarihi eser operasyonu

Tunceli’de 53 adet tarihi sikke ele geçirildi
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Tunceli’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli bir araçta tarihi olduğu düşünülen 53 sikke, 5 yüzük ile dedektör ve define aramada kullanılan pirinç çubuk ele geçirilirken bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda 13.01.2023 tarihinde tespit edilen şüpheli bir araç durdurulmuş, araç içerisinde ve araçtaki şahsın ikametinde yapılan adli arama neticesinde; 53 adet sikke, 5 adet yüzük, 2 adet dedektör, 3 adet define aramada kullanılan pirinç çubuk ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

 

(Kaynak: İHA)

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