Tunus’ta orman yangını: 470 hektarlık alan küle döndü

Tunus’un Cezayir sınırındaki Maloulah 3 gündür devam eden orman yangınlarında 470 hektarlık alan küle döndü.

KAYNAK: İHA
Tunus’ta orman yangını: 470 hektarlık alan küle döndü

Tunus’un Cezayir sınırında bulunan Malulah Ormanları’nda Salı günü çıkan yangın sürüyor.

Bölge Savunma Direktörü Abdel Laabidi, Malulah Ormanları’nda devam eden yangınlarda 470 hektarlık alanın yandığını duyurdu. Ülkenin Tabarka kasabasında başlayan yangın için orduya ait helikopterlerinin de katıldığı büyük bir söndürme seferberliğinin olduğu belirtilirken bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.

Öte yandan, Tunus’ta sıcaklıklar bu yıl ortalamanın 6-10 derece üstünde seyrederken dün 47 dereceye ulaşarak rekor kırdı.

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