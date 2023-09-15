Tüp değil fiyatları patladı

Eylül ayıyla birlikte tüp fiyatları hızla yükseliyor. Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz gibi önemli tüp gaz sağlayıcıları, ardı ardına zam açıklamaları yaparak tüketicileri endişelendirdi.

Yüksek enflasyon vatandaşın boğazını sıkmaya devam ediyor. Gelen zamlarla birlikte asgari ücrete yapılan ara zammın hiçbir anlamı kalmadı. Zamların en çok etkilediği ürünlerin başında ise tüp fiyatları geliyor.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, güncel tüp gaz fiyatlarını açıkladı. Ancak bu güncelleme tüp gaz fiyatlarında yeni bir artışa işaret ediyor ve fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

Geçtiğimiz ay zamlanan tüp fiyatları eylül ayı itibariyle de yerini yeni zamlara bıraktı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, güncel tüp gaz fiyatlarını açıkladı. Şehirlere göre de tüp fiyatlarının değiştiği görüldü

Aygaz güncel tüp gaz fiyatları şöyle:

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 132,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 550,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 561,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 561,00 TL

İpragaz güncel tüp gaz fiyatları şöyle:

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 104,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 530,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.067,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.989,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2.142,00 TL

Bizimgaz güncel tüp gaz fiyatları şöyle:

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 104,00 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 530,00 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.067,00 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 1.989,00 TL

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.142,00 TL

Eylül ayıyla birlikte, önde gelen tüp gaz satıcıları olan Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, güncel tüp gaz fiyatlarını açıkladı.

Bu güncelleme tüp gaz fiyatlarında yeni bir artışa işaret ediyor ve fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.