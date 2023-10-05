Tüp fiyatlarına büyük zam geldi. Ocağınıza incir ağacı dikilecek

Birgün'de yer alan habere göre, tüp fiyatları doğalgaz zamlarına bağlı olarak zamlandı. Yeni liste, satıcı firmalar tarafından açıklandı.

4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Tüp fiyatlarında güncel listelerin Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmaları tarafından yayınlanmasıyla birlikte, tüp satışları zamlı fiyatlardan gerçekleştirilmeye başlandı.

GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Tüp gaz satışında güncel fiyatlar aldıkları zamların ardından Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmaları tarafından şu şekilde açıklandı:

4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu:

Aygaz güncel tüpgaz fiyatları

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

İpragaz güncel tüpgaz fiyatları

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

Bizim gaz güncel tüpgaz fiyatları

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası