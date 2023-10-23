Tüp gaza dev zam. Fiyatı bu sene 5 sefer zamlandı. Bu gidişle tencereler odun ateşinde kaynayacak

Türkiye'de hala birçok evde kullanılan tüplerin fiyatı yeniden güncellendi ve bu zamla birlikte yılın 5. zammına ulaştı. Zamlı liste paylaşıldı.

Tüp gaza dev zam. Fiyatı bu sene 5 sefer zamlandı. Bu gidişle tencereler odun ateşinde kaynayacak

Editör: Osmancan EROK

Tüp gaz kullanıcılarını kara kara düşündürecek bir haber daha geldi.

2023 yılının başından itibaren gelen 4 zamma ek olarak 1 zam daha yapıldığı ortaya çıktı.

Yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın cebine zam olarak yağmaya devam ederken daha geçen ay gelen tüp zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Ekim ayının sonlarına yaklaşırken tüp gaz satış fiyatlarında dikkate değer bir artış yaşandı. Zam sonrası; Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'a gelen zamlar şu şekilde sıralandı:

AYGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL

İPRAGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL
İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL
İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL

BİZİMGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL

ZAM GELMEDEN ÖNCE FİYATLAR NASILDI?

-AYGAZ

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 132,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 550,00 Türk Lirası
Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 561,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 561,00 Türk Lirası

-İPRAGAZ

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2.142,00 Türk Lirası

-BİZİMGAZ

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası
Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası
Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası

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