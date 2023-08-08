Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı

Kanadalı iletişim uzmanı Marshall Mcluhan, “araç mesajdır” derken aracın, içeriğin alınma ve yorumlanma şeklini değiştirdiği, dolayısıyla insan algısını şekillendirdiğine vurgu yapmakta!

Medyanın bir araç olduğu göz önüne alındığında ise, insan algısı üzerindeki etkisi de ortaya çıkmakta!

Zaten bu anlamda pek çok araştırmacı ve iletişim kuramcısı yayınlar yaptı günümüze kadar!

Peki medya günümüzde bir araç mı yoksa piyon mu?

Belirli güç odaklarının medyayı bir silah olarak kullandığı ortada!

Buna neden olan başlıca etken ise değişen gazetecilik algısı!

Maalesef günümüzde gazetecilik meslek ilkelerinin, etik ilke ve değerlerin tamamen rafa kaldırıldığı bir sürecin içerisindeyiz!

Özellikle gazetelerin internet teknolojisine adapte olmasıyla ortaya çıkan internet gazetelerinde bırakın meslek ilkelerini, haberin 5N+1K’sını (şimdilerde 6N+1K) bile bulmak çok zor!

Çok cüzi rakamlara herkesin internet sitesi sahibi olabildiği günümüzde elbette bununla başa çıkmak çok zor ama imkansız değil!

Önemli olan devletin yetkili kurumlarının denetimleri!

Pek çok normatif medya kuramları dahi gazetelerin denetimi konusunda kendi arasında bölünmüşken günümüze yansıyan tek gerçek, iç denetimin sağlanamadığı bu süreçte bir devlet denetiminin elzem oluşu (Tabii ki bağımsız kurumlar tarafından)!

Denetimin yanında iletişim fakültelerinde gazeteci adaylarına eğitimin kuramsal temelli yerine uygulama ağırlıklı verilmesi gerekliliği de ortada!

En önemlisi ise, meslek ilkelerinin benimsetilmesi elbette!

Haber üretim sürecine meslek ilkelerinin dahil edilmediğinde neler oluyor şöyle bir bakalım!

Hepimizin gözleri önünde yaşandı Türbülans Çiğdem vakası!

Çiğdem İlgün adında biri “türbülansı engelleyen çip buldum” diyerek 20 milyon TL vurgun yaptı!

Kadın Linkedin hesabına Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği lisans mezunu, Marmara Üniversitesi Fizik bölümü yüksek lisans mezunu ve yine Marmara Üniversitesi Atmosferik Bilimler ve Meteoroloji bölümü doktora mezunu yazmıştı!

Haber ilk önce DHA’da yer aldı!

DHA’da çalışan kimse merak edip YÖKTEZ merkezine “Çiğdem İlgün” adını yazmadı!

Eğer yazsaydı görecekti ki ÇİĞDEM İLGÜN’ÜN HİÇBİR TEZİ BULUNMAMAKTAYDI!

Yani Çiğdem İlgün, Marmara Üniversitesi’nde okumamıştı!

Ajansı haberi sonrası Çiğdem İlgün’ü haber yapan kelli felli gazeteler, yerlere göklere sığdıramadı İlgün’ü!

Ne sıfatlar takılmadı ki Çiğdem İlgün’e?

“Türk mucit”, “Balıkesirli mucit!”

Ne başlıklar atılmadı ki?

“Avrupa’yı sallayacak buluş”, “Yerli yazılım türbülansı bitirecek!”

Bunlar birkaçı!

Hatta kendisiyle ilgili bir köşe yazısı bile yazıldı!

Övüldü de övüldü Çiğdem!

Hatta Haberler.com, Youtube kanalına çıkardı Çiğdem’i

Çiğdem anlattı da anlattı orada!

“Einstein’ın yolundan gittim. 780.denemede buldum” diye kendini övmeyi de ihmal etmedi!

Aslında Çiğdem bağırıyordu “Ben dolandırıcıyım” diye!

Buluşunun adı “CAFA CHIP”ti.

Kafa buluyordu yani!

Tabi anlayana, anlamak isteyene!

Bir tek gazetecinin aklına gelmedi Çiğdem’in geçmişini araştırmak, “Kimsin? Tezinde ne çalıştın?” diye sormak!

Çiğdem geldi, medyayı piyon olarak kullandı, 20 milyonluk vurgunu yaptı ve gitti!

Haberin ilk çıktığı DHA ne yaptı dersiniz?

Haberi sildi!

Haberi sildiler ama olayı basın tarihinden nasıl silecekler acaba?

Medya kendisini piyon olarak kullandırtmaya devam mı edecek?