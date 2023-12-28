Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş!

Hepiniz hatırlarsınız Türbülans Çiğdem’i!

Hani şu medyayı da dolandırıcılık ağına alet eden fizikçi!

Hemen kısa bir hatırlatma yapalım!

İlgün, DHA’ya bir röportaj vermiş ve orada akademisyen olduğunu, türbülansı engelleyen bir çip bulduğunu söylemişti!

DHA’da çalışan kimse merak edip YÖKTEZ merkezine “Çiğdem İlgün” adını yazmadı!

Eğer yazsaydı görecekti ki ÇİĞDEM İLGÜN’ÜN HİÇBİR TEZİ BULUNMAMAKTAYDI!

Yani Çiğdem İlgün, Marmara Üniversitesi’nde okumamıştı!

Ajansın haberi sonrası Çiğdem İlgün’ü haber yapan kelli felli gazeteler, yerlere göklere sığdıramadı İlgün’ü!

Ne sıfatlar takılmadı ki Çiğdem İlgün’e?

“Türk mucit”, “Balıkesirli mucit!”

Ne başlıklar atılmadı ki?

“Avrupa’yı sallayacak buluş”, “Yerli yazılım türbülansı bitirecek!”

Bunlar birkaçı!

Hatta kendisiyle ilgili bir köşe yazısı bile yazıldı!

Övüldü de övüldü Çiğdem!

Hatta Haberler.com, Youtube kanalına çıkardı Çiğdem’i

Çiğdem anlattı da anlattı orada!

“Einstein’ın yolundan gittim. 780.denemede buldum” diye kendini övmeyi de ihmal etmedi!

Aslında Çiğdem bağırıyordu “Ben dolandırıcıyım” diye!

Buluşunun adı “CAFA CHIP”ti.

Kafa buluyordu yani!

Tabi anlayana, anlamak isteyene!

Bir tek gazetecinin aklına gelmedi Çiğdem’in geçmişini araştırmak, “Kimsin? Tezinde ne çalıştın?” diye sormak!

Çiğdem geldi, medyayı piyon olarak kullandı, 20 milyonluk vurgunu yaptı ve gitti!

Haberin ilk çıktığı DHA ne yaptı dersiniz?

Haberi sildi!

Türbülans Çiğdem şu an ne yapıyor dersiniz?

Dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor!

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı!

Serbest bırakıldıktan sonra ne yaptı dersiniz?

CAFA CHİP YAZILIM adıyla bir şirket kurdu tam 1 milyon TL sermayeli!

Sosyal medya hesaplarına yüksek lisans, doktora mezunu yazan İlgün, ifadesinde doktora mezunu olmadığını söyledi!

Marmara Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık olmasına rağmen “5 yıllık fizik bölümü mezunuyum, bu da tezsiz yüksek lisansa denk geliyor” dedi iyi mi!

Ayrıca ifadesinde diyor ki; “Waterloo Üniversitesi, bana ödemesi gereken 27 milyon doları ödemedi. Ben de projemi Ölçsan teknoloji isimli Türk şirketine asgari 5 milyon euro karşılığında sattım”

Ölçsan Teknolojiyi aradım böyle bir satış var mı yok mu diye, “Bilgi veremeyeceklerini söyleyip” telefonu yüzüme kapattılar”!

Dolandırıcılık davasında isimleri geçiyor diye söz hakkı verdiğimiz şirketin muamelesi böyle!

Çiğdem hanımın bir videosu var orada diyor ki: “Ben de dolandırıldım. Kanada’dan paramı alamıyorum. Paramı alsam, yatırımcılarıma karlarını ödeyeceğim”

Ben de kendisini aradım ve sordum;

27 milyon dolar ödemeyi alamadığınızı belirtirken cihazınızı 5 milyon Euro’ya Ölçsan teknolojiye sattığınızı belirtiyorsunuz. Elde ettiğiniz bu gelirle yatırımcılarınıza hiç ödeme yaptınız mı yaptıysanız ne kadarını yaptınız, ödemelere ilişkin dekontlarınız var mı?

Ayrıca sordum mezun olmadığınız halde sosyal medya hesaplarınıza neden yüksek lisans doktora mezunu olarak yazdınız diye!

Cevap YOK!

İlgün’ün mağdurlarının avukatı Elif hanımla da görüştüm, Elif hanım 8 aydır MASAK raporu beklediklerini söylüyor!

İlgün’le ilgili alınan tek karar ise yurtdışı çıkış yasağı!

İlgün, elini kolunu sallaya sallaya geziyor dışarıda!

Yeni “yatırımcıları”nı arıyor!

Hep beraber izliyoruz, bakalım sırada hangi mağdurlar var diye!