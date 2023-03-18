Adana Demirspor Antalya'yı yenerek Avrupa hesabını kapatmadı

TURGAY BEŞYILDIZ/ Yeniçağ

Sizi bilmem ama ben özellikle karşılıklı ataklarla geçen her iki yarıdan da zevk aldım. Seyir zevki ve heyecanı yüksek bir 45 dakikaydı. En azından sıkılmadım.

Yeni Adana Stadyumu’nda; Avrupa’yı kovalayan Adana Demirspor takımı ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen, oyunun başlarında aklımda kalanlardan; Akintola, Yusuf Sarı, Semih ve Cherif Ndiaye’nin kaçırdıklarını göz ardı edemeyiz.

Antalyaspor’da ise H.Wright, Fredy, Larsson ve Nakajima’nın kaçırdıkları ise ‘eyvallah’ denmez cinstendi!

Temel ilkesi galibiyet olan takımlar için üç puan önemliyse, Adana'da oynanan bu karşılaşma güzel örneklerden biri oldu.

Ev sahibi Mavi Şimşekler’ de; özellikle Yusuf Sarı yaptığı driplinglerde gelen gollerin ve kaçan pozisyonlarında başlangıcı oldu genelde.

Galibiyet manşetli atılan hazırlanışı güzel golleri, gecenin talihlileri olarak tribün koltuklarında boşluklar bırakan Adana Demirsporlu taraftarlar ve başarılı İtalyan teknik adamları Montella diyebilirim.

Kırmızı Beyazlıların kontra ataklarının yanı sıra, yer yer savunmasında verdiği gedikleri de gecenin flu enstantaneleri sayabiliriz.

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Yusuf Erdoğan’ın sakatlığı, Belhanda’nın cezasının devam ettiği Çukurova ekibinde, tribün boşlukları bana göre cefakar Adana Demirspor Takımı’nın taraftarlarına yakışmadı. Gerçi günün cumartesi ve saat’in 16 oluşunun etkisi de olmadı değil, mutlaka oldu.

İlk yarının ortalarında; mekan sahibinin ceza alanı içerisinde, Semih ve misafir takımdan Florans arasında geçen ikili mücadelede, bence VAR’a gidilebilirdi ama ‘es’ geçilmişte sayabiliriz.

Ardından Emre Akbaba’nın sol çaprazdan gelen golüne, ilk yarının uzatmalarında Cherif Ndiaye’de katkı sağlayınca, Mavi Lacivertlilerin bir anda iki farklı öne geçmesi, rakip takımın teknik adamı Nuri Şahin’i, kenarda yeni varyasyonlar için düşüncelere sevk etmiştir sanırım.

Kırmızı Beyazlı Akrepler’de; orta alanda enerjinin ve presin azalması sonuç üzerinde etki yapmaya başlayınca, kararlılık ve günü hükmü altına almak Adana Demirspor için, yeterli oldu diyebilirim.

Kudryashov, A.Mehmedi ve Doğukan’ın sakat olduğu, Fernando’nun cezalı olduğu Nuri Şahin’in ekibi, oyuna dengeyi getirebilir miyim? diye hesap yaptığı dakikalarda, kalesinde lehine bir penaltı kazanılması, belki de bu umutlarını kaybetmesine neden olacaktı. Günün en etkili ayaklarından Senegalli Cherif Ndiaye’nin vuruşuna, kalecileri Leite müsaade etmeyerek bu topu çıkarması, beraberlik umutlarının devam etmesinde önemli rol oynadı.

Orta sıralarda kayığını yüzdüren Antalya adına, bu role ofsayt sayılan Japon oyuncu Nakajima’nın geçersiz golünün de eklenmesi, beraberlik adına açılabilecek pencerede sisler önlerindeki görüntüyü engelleyince, Akrepler bu sefer karşısındakileri sokamadı.

İkinci yarıda da karşılıklı net pozisyonlar izlediğimiz bu 90 dakika boyunca, asla teslim olmuş asker görüntüsü vermeyen Kırmızı Beyazlılar; günü puansız kapatırken, Mavi Lacivertliler Avrupa hesaplarına yine devam etti.