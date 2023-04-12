Samsunspor 11 yıl sonra şampiyon. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız/ YENİÇAĞ

Gençlerbirliği’ni evinde misafir ettiği karşılaşmaya çıkarken, lider Yılport Samsunspor ile arasında 9 puan fark vardı Eyüpspor’un…

Başkent ekibi ise yeni teknik adamı Sinan Kaloğlu ile çıktığı bu ilk 90 dakikasında, küme hattından çıkmak ve ardından kalan 6 maçı final oynamak arzusundaydı.

Ligi 2’ nci sırada bitirerek, Süper Lig’e çıkmak adına bu fırsat maçlarını kayıpsız kapatmak isteyen Eflatun Sarılılar'da, yeni teknik adamları Zafer Turan ile bitişe yaklaşırken son kozlarını da oynamaya başladılar.

Eyüp Stadı’ndaki bu maça ev sahibi sakatı ve cezalısı olmadan tam kadro çıkarken, Kırmızı Siyahlılar'da Uğur cezalı, Gökhan, Musa ve Buğra sakatlıkları nedeniyle eksik oyuncularıydı.

Ciddi bir şekilde küme düşme konumuna yakın olan Gençlerbirliği, yeni hocasıyla iyi başladığı bu maçta ilk yarıda ev sahibine oldukça sıkıntı yarattı.

Oyunun daha başlarında Eyüp takımının sağbeki Murat Uçar ile Nijeryalı Ezeh arasında zorunlu bir değişiklik olunca, Zafer Hoca saha içinde mevki varyasyonu yapmak zorunda kaldı.

Hemen ardından da konuk takımın şık golü geldi. Başkent ekibinin sol beki Yasin Güreler, sol taraftan aşırtma bir şık vuruşla kaleci Harun’u avlayınca, takımını öne geçirdi.

Yine bu yarıda Kırmızı Siyahlılar'da; Mete Kaan’ın ceza alanı üstünden attığı sert şutunun, yan direkte patlayıp oyun alanına dönmesi, İstanbul ekibinin şanslı anıydı.

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İkinci yarıya mutlak beraberlik golü ile hızlı başlayan Eyüp, ani bir kontratak da Uğur’un hatasını değerlendiren eski oyuncusu Mete Kaan’ın ayağından yediği golle, bir anda iki farkla mağlup duruma düştü. Hemen yine şu aklıma geldi; ‘’Dere geçilirken at değiştirilmez.’’ Halbuki Eyüp cephesi; Sabredip İbrahim Üzülmez ile devam etseydi toparlayabilirlerdi.

Lig ikincisinin kaptanı Umut Bulut, bu gece sahasında hiç bir varlık gösteremezken, küme potasından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği ekibi, galibiyete inanmış bir görüntü verdi. Kaptanları Abdullah Durak, bölgesinde çevresini iyi kontrol edip sahayı enine ve dikine iyi kullanmada arkadaşlarına destek verince, 3’ ncü golü de buldular, bulmadılar değil!

Kaleci Harun’un gereksiz yere orta sahaya kadar gidişinde, karşıdan gelen havadaki topa boşa çıkınca, Rodrigues bir anda topu ve boş kaleyi önünde buldu ve gitti golü yaptı. Pozisyondan önce bir elle oynama olduğunu tespit eden ‘VAR’ orta hakem Bahattin Şimşek ile birlikte bu golü iptal etti.

Eyüpspor’un çok etkisiz kalan hücum oyuncusu Göztepeli Halil Akbunar’ı, bu gece izlerken:’’Keşke yurt dışından geri gelmeseydi.’’ dedim.

Son dakikalarda oyunu başkent kulübünün sahasına yıkan İstanbul ekibinin, Berkan’ın kafasıyla son dakikada yan direkten geri gelen topu, onlara sadece bu gecenin bir buse öpücüğü gibi oldu.

Bana göre lige hızlı başlayan ve zirveden de aynı hızla uzaklaşmaya başlayan Eyüpspor, küme hattındaki takımdan bu gece hak ettiği bir mağlubiyet aldı. Liderle arasındaki puan farkı maçın öncesindeki gibi 9 puanda kaldı.

….Ve Yılport Samsunspor, Süper Lig’e 11 yıl aradan sonra ‘Merhaba’dedi.

Samsunspor’u kutluyor ve alkışlıyorum.

Ligin bitimine 6 hafta kalırken; lig 2’ncisi olabilmek adına eflatun sarılılar, artık kendi kaderlerini kendileri belirleyecekler.

Top onlarda, kendileri bilir!