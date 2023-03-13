Samsunspor liderlik koltuğuna Bandırma'ya fark atarak oturdu

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Spor Toto 1. Ligde şampiyonluk yarışı devam ederken, son hafta deplasmanda rakiplerini mağlup eden Eyüpspor ve Samsunspor, bu akşam kendi evlerinde misafir kabul ettiler.

Eyüpspor İstanbul’da Altay’ı misafir ederken, Yılport Samsunspor’da 33 bin kişilik 19 Mayıs Stadyumu’nda Bey Çimento Bandırmaspor’u konuk etti.

Yağmur altındaki karşılaşmaya; eski milli kalecilerden Hopaspor’da görev yapan kaleci antrenörü Ankaralı Okan Gedikali’nin, kalp krizinden vefatı nedeniyle saygı duruşuyla başlandı.

Ev sahibi Kırmızı Beyazlılar oyuna hızlı ve çok arzulu başladı. Özellikle ilk 45 dakika Celil, Ahmet Sagat ve Laura’nın net kaçırdıkları gol pozisyonları oldukça cömertti.

Hüseyin Eroğlu’nun 15 Milyon Euro’luk 48 puandaki lig 2’cisi takımı Samsunspor, Bu 90 dakikanın sonunda aldığı üç puanla, Eyüpspor’un; Altay önünde kaybettiği üç puanın ardından ligde liderlik tahtına oturdu.

Son maçtan sonra Bandırmaspor’da teknik adam İlker Püren’in görevden alınmasının ardından, bu karşılaşmada Bordo Beyazlıların başında ilk kez yeni teknik adamları Sami Uğurlu vardı.

Puan cetvelinde orta sıralara 34 puanla demir atan Ege ekibi; bu akşam beklemediği bir anda oyunun 30’ncu dakikasında 10 kişi kalınca, Karadeniz kıyısından istediğini alamadan ayrıldı.

İlk yarıda Samsun’un etkili isimlerinden Ahmet Sagat’ın şutunu, kale çizgisi üzerinde son adam olarak sol koluyla kesen Yunanlı oyuncu Koutroubis, penaltıya sebebiyet verirken kırmızı kartla da oyun dışı kaldı.

Berlin doğumlu hücum oyuncusu Ahmet Sagat, penaltıyı zorlada olsa gole çevirirken, takımının devre arası soyunma odasına tek gollü galibiyetle gitmesini sağladı.

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Zeki, Yusuf ve Yameoğo’nun cezalı, Muhammet, Mücahit ve Baris’in sakat olduğu Karadeniz ekibi, ikinci yarıya da hızlı başladı. Stadyumu dolduramayan tribündeki inanmış taraftarlarıyla 10 kişi kalmış Bandırmaspor’a karşı, oyunu daha rahat rakip sahaya yıkan coşkulu ve istekli olan Kırmızı Beyazlılardı.

Özellikle kaptanları Osman Çelik’in maestro görevini göze hoş gelir yapması, konuk ekibe sıkıntılı anlar yaşattı.

Bordo Beyazlılarda; Kerim ve Mulumba cezalı, Mustafa ve Holownia sakat olan oyunculardı. İkinci yarının ortalarında Saponjic attığı aşırtma golün ofsayta takılması onların talihsizliğiydi. Üstelik hemen ardından, defans oyuncuları Sergen’in altı pas içinde en son sırtına çarpıp kendi filelerine giden 2’nci golü yemeleri de ayrı bir şansızlıktı, Sami Hoca ve takımı adına.

İkinci yarıda Laura’nın yerine yine forvet hattına oyuna giren Fildişili Fofana iki kez ve Alim’in yerine dahil olan Emre Demir, geceyi golleriyle kapatan isimler oldu.

Orta hakem İzmir Bölgesi’nden Kutluhan Bilgiç’in, Osman Çelik ile yaşadığı bir pozisyonda Bandırmasporlu Souku’ya kırmızı kart göstermesi çok gereksizdi. Dikkatlice izlediğim bu pozisyon için çok ağır bir karardı. Bana göre Bilgiç, burada işgüzarlık yaparak bilgiçlik tasladı.

Bandırmaspor eksik kalmasa da, ev sahibi sahayı daya iyi kullanan taraftı. Oyunu iyide yönlendirdi.

Bu maç sonunda; İstanbul semalarından gelen Eyüpspor’un kendi sahasındaki 1-0’lık Altay mağlubiyeti haberi, bu gece 4 -0’lık bir skorla galibiyet alan Samsunspor’u, bir puan farkla ligde liderlik koltuğuna oturttu.

Son sözüm; önemli bir bahanesi olmadan maça gelmeyen Samsunspor taraftarlarına; Kentin nüfusu 1 Milyon 350 bin. Şehrin üç tane merkez ilçesi var; İlkadım, Canik Ve Tekkeköy. Bu merkez ilçelerin toplam nüfusu 500 bin.

Peki; 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadyumu’nun bu gece üçte birlik koca bölümü boştu değil mi? Hem şampiyonluk isteyip hem de yıllar sonra Süper Lig’e çıkmak istiyorsunuz ama maçınıza gelmeyip takımınızı ekrandan izliyorsunuz öyle mi?

Yok öyle bedava şampiyonluk, önce stadyumunuzu ful doldurup takımınıza destek vereceksiniz. Yoksa kaçan balık iri olur!