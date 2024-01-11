Trabzonspor Samsunspor maçındaki çirkin olayı açıkladı. 'Hiç yakışmadı.' Turgay Beşyıldız yazdı

Aralarında gerekli olanlarında yer aldığı beş oyuncusu sakat, Trezeguet ve Pepe’nin de Afrika Kupası için olmadığı Trabzonspor, konuk ettiği Samsunspor’a da, bu sezon ilk 30 dakika içinde attığı gollerden birini daha, üstelik yine kafa ile ekledi.

Bakasetas’ın serbest atışında, Benkovic’in uçarak alt köşeye vurduğu kafa, bordo-mavililerin açılış sahnesiydi. Talihsizlikle, direnişin kader birliği yaptığı kırmızı-beyazlılar, yaklaşık 2 bin taraftarını arkasına alarak geldiği Karadeniz’in bu gecesi soğuk kıyısında, istediğini alamadan evine döndü ve 18 puanla devreyi küme düşme potasında kapattı. Dilerim, Süper Lig’de kalırlar.

Üç sakat oyuncusunu evde bırakıp, Ntcham, Schindler ve Gineli Nanu’yu da Afrika Kupası’na gönderen Yılport Samsunspor, Trabzon'daki maçta futbolunu öne çıkararak, Papara Park’ın arka kıyısındaki yosunlu kaygan kayaların arasından! puanını bulup çıkarmak da, kendilerine yakışacak olandı.

Ama istatistikler hep gerçekleri yazar. ‘’Şirinler’’ bu sezon lig de deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada da gol yedi. Yemediği deplasman golü yok. Sahasında son iki maçı kazanamayan bordo-mavililer ise, bunun üçe çıkmasını istemeyince rakibine hep önde, onun sahasında bastı, pres yaptı.

Net gol pozisyonunu, kaleci Okan ile karşı karşıya kalıp cömertçe kaçıran Visca 45+ uzatmada yaptığı ortayla kendini affettirdi. Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsünün kafasına adrese teslim yaptığı asist, Avcı’nın ekibini Karadeniz derbisinde soyunma odasına 2-0 önde gönderdi.

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İkinci yarıya her iki takımda hızlı başladı. Her ikisi de bu devrenin ilk 7 dakikasında karşılıklı iki net gol pozisyonundan ‘gol’ sesi çıkaramadı. Özellikle Carl Holse ve Bakasetas’ın kaçırdıkları işten bile değildi!

Yılport Samsunspor’un Alman teknik adamı Markus Gisdol’un, devre arası oyuncularına‘‘Kaybedecek bir şeyimiz yok. Dört nala ileri hücum.’ dediğine eminim!

Hafta içinde Kourbelis ve Süleyman’ı kiralık gönderen Trabzonspor, kırmızı-beyazlılar ile oynadığı son 9 maçta bir kez kaybetmiş. O da en son 19 yıl önce Samsun’da.

Bu maç için, her nedense oyuncularına özel galibiyet primi vereceğini duyduğum Samsunspor, Trabzonspor karşısında zaman zaman hücumda sert dişlerini gösterdi. Bazen de çaresizliğin kuyusundaydı.

Bu 90 dakika da, Bursa bölgesinden orta hakem Cihan Aydın’a çok ciddi işler düşmedi diyebilirim. İlk ciddi pozisyonu son dakikadaki verdiği penaltıydı. Kesinlikle tartışmaya açık!

Trabzonspor, kendi sahasından hazırlık pası sonrasında kontra toplarla hızlı çıkınca, son 20 dakika içinde de farkı yakalayabilirdi. Özellikle bu bölümde, Bakasetas ve Visca’nın kaçırdıkları, gecenin fragman askılığına takılı kalanlardı.

Uzatmaların son dakikasında kazanılan penaltıyı, konuk ekip adına Taylan’ın gole çevirmesi, dönüş yolunda arkadaşlarına bir kahve molası oldu.

Aynı bölgenin her iki takım taraftarlarının, birbirlerine karşı yaptıkları olumsuz ve çirkin tezahüratlarını da anlamış değilim. Halbuki; bu hoş olmayan tezahüratları başlatanlar, kırmızı beyazlı misafir tribünündeki taraftar, şunu bilmeli: bizim rakibimiz asla Trabzonspor değil, küme potasındaki diğer takımlar!

Öyle değil mi?