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Turhal'daki alt geçit ölüm geçidine döndü

Tokat’ın Turhal İlçesinde Cumhuriyet Caddesi'nden geçen ve Turhal'ı, karayoluyla ikiye bölen tren yolu birçok kazaya neden olduğundan, o noktaya 2008 yılında dönemin AKP’li Belediye Başkanı tarafından alt geçit yaptırılmıştı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:03
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Turhal'daki alt geçit ölüm geçidine döndü
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Ahmet Pasinlioğlu / Tokat / YENİÇAĞ

Bir ay içerinde 2. kazanın yaşandığı alt geçidin üzerinde bulunan kavşaktan gelen araçlar uyarıcı işaretlerin ve levhaların yetersiz olması nedeni ile profil demirden yapılmış olan koruma direklerini kırarak alt geçide uçuyorlar.

Bu yıl mayıs ayında Amasya CHP Gençlik Kolları Başkanı 28 yaşındaki Emre Can Bağ’ın da ölümüne neden olan alt geçit de dün de bir kaza yaşandı. Bu sefer koruma demirlerinin üzerinde asılı kalan aracın içerisinden kaza sonrası sürücü çıkmadı. Kazadan sonra terk edilen 38 plakalı aracın 2018 yılında özelleştirilen ve adı Turhal yerine Kayseri Şeker Fabrikası olarak değiştirilen fabrika müdürüne ait olduğu öğrenildi. 

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Fabrika müdürünün kaza yerini alkollü olduğu için terk ettiği iddia edilirken, muhabirimizin görüştüğü fabrika müdürü iddiaları kabul etmedi. Kaza anında araçta olmadığını söyleyerek, kaza olduktan sonra bulunduğu yere yakınlığı nedeni ile kısa sürede kaza yerine gittiğini ve polislerden bilgi aldıktan sonra görevlerini yapmaları için olay yerini yanında gelen mesai arkadaşları ile terk ettiğini söyledi. Kazanın nasıl olduğu ile ilgili sorduğumuz soruya da aracın lastiğinin yarılması ve kontrolü kaybetmesi sonucu olduğunu söyledi. 

Aldığımız duyumlara göre kazadan sonra terk edilen aracın yanına şoförün sonradan gelmesi dikkatleri çekti. 

Son zamanlarda aynı yerde artan kazalardan dolayı, bölgede yeterli işaret ve işaretçilerin olmaması ciddi bir eksikli olarak da görülmeye başlandı. Olayın adli soruşturması devam etmektedir.

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