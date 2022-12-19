Süleyman Soylu'ya Turhan Çömez'den ağır sözler

İçişleri Bakanı süleyman Soylu, dün akşam CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YKS'ya hakaret gerekçesiyle aldığı hapis cezasına ilişkin konuşan Soylu, kararın yargı açısından pozitif bir karar olduğunu söyledi.

Konuşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan Süleyman Soylu, Meral Akşener'i iyi tanıyan biri olduğunu iddia ederek "Türkiye'nin en güvensiz siyasetçisidir. Sırtını dönen yanar." ifadelerini kullandı.

"Soylu Türkiye'nin en güvensiz siyasetçisidir"

Erdoğan'ın eski doktoru olan İYİ Partili Turhan Çömez'in konuyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Turhan Çömez "Süleyman Soylu’yu iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Türkiye'nin en güvensiz siyasetçisidir. Sırtını dönen yanar" diyerek Süleyman Soylu'yu mentionladı.

"Türkiye seni yalanların, iftiraların ve liderinin koltuğuna kurulmak için çevirdiğin entrikalarınla hatırlayacak"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Kasım ayında da sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaşım yapmış, "Zavallısın. Çaresizsin. Ve artık tükendin. Türkiye seni, suçlularla biriktirdiğin fotoğrafların, yalanların, iftiraların ve liderinin koltuğuna kurulmak için çevirdiğin entrikalarınla hatırlayacak. Türk siyasetinin tozlu sayfalarında yok olup gitmene az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Lideri Merak Akşener, kendisine daha önce FETÖ suçlamasında bulunan ve son olarak Meclis’te yaptığı konuşma sonrası Süleyman Soylu hakkında geçen ay 5 kuruşluk dava açmış;

Akşener'in dava dilekçesinde "Süleyman Soylu, 23 mart 2019 tarihinde “FETÖ ve Kandille sözleşme imzaladı”. açıklaması ile; Meral Akşener’i, Fettullahçı Terör Örgütü ve PKK terör örgütleri ile işbirliği içerisinde olduğunu İçişleri Bakanı sıfatı ile söylemiş ancak adli makamlara hiçbir başvurusu olmamıştır. Hiç bir savcı da davalı Süleyman Soylu’yu ciddiye alıp ve bu beyanını da ihbar kabul ederek Meral Akşener hakkında soruşturma başlatmamıştır." ifadeleri yer almıştı.