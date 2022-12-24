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Turhan Çömez’den “Erdoğan dünyadaki teröristleri temizleyecek” diyen Soylu’ya kritik soru

İYİ Partili Turhan Çömez, “Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek” ifadelerini kullanan Bakan Soylu’ya iki kritik soru yöneltti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:56
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Turhan Çömez’den “Erdoğan dünyadaki teröristleri temizleyecek” diyen Soylu’ya kritik soru

Turhan Çömez’den “Erdoğan dünyadaki teröristleri temizleyecek” diyen Soylu’ya kritik soru
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Soylu burada operasyonlara değinerek, “Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Bakan Soylu’ya iki kritik soru yöneltti. Çömez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Soylu: “Erdoğan dünyadaki teröristleri temizleyecek.” Nerden işe başlayacak acaba? Türkiye’dekilere de sıra gelir mi?”

SOYLU NE DEMİŞTİ

“Terör ve ekonomik saldırılarla üzerlerine gelindiğini” ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

“Terörle üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Ekonomik saldırılarla üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Gezi Olayları ile üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. 17-25 Aralık'ta üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. 15 Temmuz'da üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Biz birlikten ve beraberlikten vazgeçmeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'den vazgeçmeyiz. Türkiye 3 ay önünü göremiyordu. Tayyip Erdoğan başbakan olduğunda yeni bir heyecan başladı. 3 ay önünü göremeyen Türkiye’ye 2023 dedi. 20 yıllık vizyon koydu. 2053 dedi. 50 yıllık vizyon koydu. 3 ay önünü göremeyen Türkiye'ye 2071 dedi. 70 yıllık vizyon koydu. Size inanmadılar ama Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüyen Türkiye, bugün Türkiye Yüzyılı diyor.”

'DÜNYADAKİ TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEK'

Operasyonlara değinen Soylu, “Sabah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Diyarbakır Lice'de en büyük Eren operasyonunu başlattık. Bugün, biraz önce haber geldi. Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3'ü temizlendi” dedi.

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek. Karadeniz tertemiz. Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslar tertemiz. Tendürek tertemiz. Erzurum'un kırsalı tertemiz. Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız gün bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Soylu, “çok çalışıp birlik içerisinde olacaklarını” savundu.

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