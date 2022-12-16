İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt: Çöpleri ilçe belediyelerinin bile topladığını bilmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı gündemi sarsmıştı.

İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin bugün dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamasının satırbaşları şöyle:

Davanın savcısına ilişkin sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Sayın savcının vermiş olduğu dilekçede; mahkeme sürecinde daha mütalalar oluşmamışken bir USB üzerinden ortaya koyduğu mütaalasını bilgisayara aktarmasından tutunda bir sürü eksiği yanlışı olan insandan bahsediyoruz. Onun için bu saatten sonra kendisinden doğruyu beklemek, bu kadar yanlışı yapan hukuka zarar veren, bize Türk yargısına bu kadar zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur" diyerek şöyle devam etti:

"İstanbul’a ve bu ülkeye hizmet etmeye kararlı bir insan olarak, bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim. Güzel hizmetler sunacağım. Güzellikler, iyilikler milletimizle olsun. Adalet, herkese lazım. Çok enteresan bir durum ama bunlar ülkemizde ilk kez yaşanmıyor."

SOYLU'YA YANIT: "EZBERDEN SAVURMAYA DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu'nun, dün akşam yaptığı, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererlerdi" açıklamasına ilişkin cevap veren İmamoğlu,

"Çöpleri bile toplayamıyorlar diye bir beyanı olmuş aynı konuşmanın içerisinde. Sayın İçişleri Bakanı, çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'na başlarken bu konuda tek bir yönetmelik, kitap okumadığını beyan etmişti. Hala okumamaya, ezberden savurmaya devam ediyor. O savruladursun, biz işimize bakacağız. O da işlerini yapmaya gayret etsin." dedi.

AKP ve MHP tarafından yapılan "kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar" ifadelerine ilişkin ise İBB Başkanı İmamoğlu,

"Ne için fikirlerini söylemiyorlar? Kesinleşmemişte olsa madem onları yaralayan bir tarafı var. Ne için bir yorum yapmıyorlar? Her iki siyasi partisinin içinden yorum yapan, beni arayan insanlar var. Laf edeceklerini yetkili kurumlardan ne düşündüklerini de söylesinler. " şeklinde cevap verdi.

SOYLU NE DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hapis ve siyasi yasak cezası çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilk açıklamasını Ankara'da yaptı.

Muhalefetin kendilerini 'basamak' olarak kullandığını iddia eden Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Müteahhitlik yaparak büyümedim. İlçe seçim kurularında büyüdüm ben. 1984 seçimini de bilirim, referandumları da bilirim. Seçim kurularının içerisinde büyüdüm. Kim iptal eder? Yüksek Seçim Kurulu iptal eder. Bu ayıp bir şeydir. Bir hakaret etmişsiniz. Hukuk da bir cevap vermiş. İstinafı var Yargıtay'ı var. Ama bunu şunu şöyle yaptılar. Niye yapayım? Sen zaten tarihin en kötü belediye başkanısın. Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar Bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."