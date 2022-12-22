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Eski sağ kolu Turhan Çömez'den Erdoğan açıklaması. Saray bu paylaşımla çalkalanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün sarf ettiği, “Enflasyon adeta tepetaklak inecek.” sözlerine Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez’den dikkat çeken tepki geldi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 08:57
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Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez'den Erdoğan'ı eleştiren sözler. Saray koridorlarında bu paylaşım konuşuluyor

Eski sağ kolu Turhan Çömez'den Erdoğan açıklaması. Saray bu paylaşımla çalkalanıyor
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Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Enflasyonu düşürmenin önünde engel kalmadığını belirten Erdoğan, "Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız." cümlesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez’den Erdoğan’ın sözlerini eleştirdi.

Çömez, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Erdoğan: “Enflasyon adeta tepetaklak inecek.”

Tepetaklak inecek olan enflasyon değil “sizin iktidarınız.”

#AzKaldı

ERDOĞAN: ENFLASYON TEPETAKLAK İNECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan asgari ücrete dair "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Enflasyonu düşürmenin önünde engel kalmadığını belirten Erdoğan şu açıklamaları yaptı; "Yüksek enflasyonun ve hayata pahalılığının fırsatçılığa dayalı sebeplerini kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçıların açgözlülüğüyle eriyip gitmesine göz yumamayız. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında engel kalmamıştır. Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Öte yandan Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Tüm gözler Merkez Bankası'nın 2022 yılı için gelecek son faiz kararında. Faiz oranlarının düşürülmesinin tüketim harcamalarını artırması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Ancak tüketim harcamalarının artması beraberinde enflasyonun yükselmesi riskini getiriyor. Bir diğer konu da faizlerin düşük olduğu bir ortamda kredi alma ve verme eğiliminin artmasının piyasadaki yerel para birimi miktarının yükselmesine neden olması. Bu da enflasyon riski yaratan bir başka unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle genel kabul gören ekonomi teorisinde, faiz oranlarının düşük tutulmasının enflasyon yaratacağı ve enflasyonun arttığı bir dönemde de fiyat artışlarını dizginlemek için faiz artırımına gidilmesi gerektiği görüşü bulunuyor.

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Ali Demir
22.12.2022 09:50
Eskiye rağbet olsaydı... bit pazarına nur yağardı demiş atalarımız. Nokta  
 
1950
22.12.2022 09:42
Enflasyon baz etkisiyle %60 a iner, ama sonra kafasını diker, bakarsanız gözünüz kamaşır!!!!  
 
Adalet adalet
22.12.2022 09:35
Eflasyon masa başında tepe taklak düşecek olabilir masa başında iş kolay, fakat bu millet bugünden sonra bunu yer mi yoksa daha çok güven kaybı mı olur görülecek...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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