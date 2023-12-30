Türk boksör Cem Kılıç Kaliforniya'da ölü bulundu

BoxingScene.com’da çıkan habere göre; Türk boksör Cem Kılıç, 29 yaşındayken yaşamını yitirdi ve erken ölümü üzüntüye neden oldu.

‘‘MEKANI CENNET OLSUN’’

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, konuyla ilgili olarak, “Eski milli boksörlerimizden birinin vefat haberini duyduk. Acılı yakınlarına sabır temenni ediyoruz. Mekanı cennet olsun” sözlerini kullandı.

CEM KILIÇ KİMDİR?

Kılıç, 6 Haziran 1994’te Almanya’nın Neustadt şehrinde dünyaya geldi. 19 yaşındayken ABD’ye yerleşti, burada Los Angeles’ın geniş bölgesinde eğitim gördü ve Sherman Oaks, Kaliforniya’da oturdu. Bu hareket, Aralık 2014’te Glendale, Kaliforniya’daki profesyonel başlangıcına eşit geldi.

Sıralamalarda ilerleme, Eylül 2018’deki mücadele sırasında ikisinin de yenilgisiz adaylar olduğu DeAndre Ware’e karşı Showtime televizyonunda yayınlanan puan zaferini de kapsıyordu. Kılıç, Haziran 2019’da Tyson Fury-Tom Schwarz ESPN+ alt kartında Martez McGregor’u sekizinci turda nakavt ederek (o zaman 8-1) rekorunu 14-0’a çıkardı. Tek yenilgisi, küresel salgının hemen öncesinde, Ocak 2020’de Terence Crawford’un sürekli arkadaşı Steven ‘So Cold’ Nelson’ın sekizinci turda nakavt ettiği bir sonraki dövüşte geldi. Bunu üç zafer takip etti, ancak kariyerinin son savaşını temsil eden geçen Ağustos ayında Marco Delgado’yu sekiz rauntta geçtiğinden beri hiçbiri yoktu. Korona döneminde zorluklar çeken Cem Kılıç’ın psikolojik sorunlar yaşadığı ve uyuşturucu kullandığı, ölümünde de uyuşturucu ihtimali olduğu ifade edildi.

Kılıç kariyerini 17-1’lik (11KO) rekorla bitirdi. Ölüm haberine üzülenler arasında yükselen boks menajeri Shane Shapiro da bulunuyordu.

Shapiro, "Şu anda böyle bir şey yazmak zorunda kalacağımı asla tahmin etmezdim Şok içindeyim. Bana fırsat veren ilk dövüşçüydü, Almanya’dan Los Angeles’a gelen, 7 yıl benimle kalan ve ailem gibi olan Cem Kılıç Ben ve Cem hep beraberdim… çok fazla iniş ve çıkış gördük, her zaman aynı fikirde olamasak da birlikte yaşadığımız anılar asla unutulmayacak. Seni hep anacağız… RIP “Şampiyon” Cem Kılıç” diye konuştu.

Kılıç’ın sık sık gittiği Wild Card Boks Kulübü çalışanları da vefat eden boksör için saygı gösterdi.