Sporcuların kanlı kavgası. Yüzme antrenörü Emre Uçur'un bıçakladığı kick boksçu Fuat Yıldırım öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çok yakın arkadaş oldukları belirtilen yüzme antrenörü eski yüzücü 26 yaşındaki Emre Uçur'la kick boksçu 26 yaşındaki Fuat Yıldırım bir eğlence merkezinde buluştu.
İkili birlikte eğlenirken bir süre sonra aralarında tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, Uçur bir anda bıçak çekerek Yıldırım'a sapladı.
Yıldırım hastaneye kaldırılırken Uçur gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen genç sporcu kurtarılamadı.
Uçur ise ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FUAT YILDIRIM
EMRE UÇUR